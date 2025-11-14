El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»

El traslado temporal del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en El Natahoyo, ha provocado una gran crispación en determinadas zonas de Gijón ... hasta el punto de que el proceso ha quedado en suspenso. En este sentido, los responsables del Albergue han lamentado la «criminalizacion de las personas sin hogar» por parte de algunos ciudadanos y ha pedido a los gijoneses que «reflexionen sobre el impacto brutal que suponen estas actitudes de rechazo para la normalización social de las personas sin hogar».

«Buscar un emplazamiento temporal al Albergue es competencia de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de Gijón. Se ha trabajado conjuntamente y nuestro requisito fundamental es que sea un lugar digno para las personas que atendemos y en el que podamos desarrollar adecuadamente nuestra labor», recuerdan desde el Albergue Covadonga.

En busca de un «consenso»

La alcaldesa Carmen Moriyón asumirá personalmente la responsabilidad de buscar y encontrar «una vía de consenso» para que esa reubicación se haga en unas condiciones de seguridad y dignidad tanto para las personas usuarias de ese recurso como para los vecinos del barrio receptor. La regidora considera que «el contexto de crispación actual» impide que el traslado a las dependencias del Hogar de San José, tal y como se había planificado desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales, se lleve a cabo en las circunstancias más óptimas. «Eso no supone empezar de cero, pero sí nos obliga a buscar soluciones», remarca Moriyón.