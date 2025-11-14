El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El Albergue Covadonga. J. M. Pardo
Protestas en Gijón

El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»

Los responsables de la instalación piden a la ciudadanía de Gijón que «reflexionen sobre el impacto brutal» que supone el rechazo de sus usuarios

Marcos Moro y P. Pérez

Marcos Moro y P. Pérez

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 09:28

Comenta

El traslado temporal del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en El Natahoyo, ha provocado una gran crispación en determinadas zonas de Gijón ... hasta el punto de que el proceso ha quedado en suspenso. En este sentido, los responsables del Albergue han lamentado la «criminalizacion de las personas sin hogar» por parte de algunos ciudadanos y ha pedido a los gijoneses que «reflexionen sobre el impacto brutal que suponen estas actitudes de rechazo para la normalización social de las personas sin hogar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  4. 4 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  5. 5

    Nadie reclama el cadáver del narco de Gijón muerto en Toledo tras disparar a la Policía
  6. 6 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  7. 7

    El Supremo tumba de forma definitiva los argumentos del ERE de Embutidos Vallina
  8. 8 Un muerto y diez heridos en un atropello en Langreo: así fue el simulacro para evaluar la rápida actuación de los servicios de emergencias
  9. 9 El Robledo reabrirá en 2027 como hotel de cuatro estrellas
  10. 10

    La alcaldesa de Gijón asume la responsabilidad de buscar «una solución de consenso» para trasladar el Albergue Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»

El Albergue Covadonga rechaza la «criminalización de las personas sin hogar»