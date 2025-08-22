Concepción Saavedra, en Gijón: «En 2026 volveremos a ver las obras en el Hospital de Cabueñes»

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, encaja ya con deportividad cada vez que visita Gijón la obligada pregunta sobre las paralizadas obras de ... ampliación del Hospital de Cabueñes. En esta ocasión, la consejera acudía a la ciudad este viernes para hacer una visita a la Asocicación Gijonesa de Caridad, donde confirmó que la «buena noticia» es que «seguimos los plazos que nos habíamos marcado». «La idea es que en 2026 podamos volver a a ver las obras de Cabueñes», aseguró.

Saavedra cumplía con esta visita institucional la promesa realizada a los responsables de la Cocina Económica durante el acto de conmemoración del 120 aniversario de la institución, que este año recibió la Medalla de Oro de Gijón. Con el objetivo de conocer la «labor inmensa» que realizan, la consejera visitó las instalaciones de la calle Mieres, donde se ubica el comedor social, donde también comió la responsable de Salud del Ejecutivo regional.

Aprovechó esta visita también para anunciar a sus responsables la intención de su departamento de ampliar su cooperación con el Centro de Primera Acogida Vicente de Paúl, destinado a mayores de 18 años que desean iniciar un tratamiento de deshabituación y, después, una rehabilitación y reinserción social, que desde su inauguración en junio de 1998 ha antendido a más de 1.600 personas. «Queremos que esa colaboración vaya mucho más allá en la coordinación que tenemos en todo lo que son las organizaciones que trabajan con salud mental», aseguró Saavedra.

La propuesta fue muy bien acogida por el presidente de la institución gijonesa, Ignacio Blanco, al coincidir con la principal demanda que desde la Asociación iban a trasladar a la consejera de Salud. «Todos los recursos que tenemos, la mayoría están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, sin la cual esto sería imposible, pero tenemos un recurso en concreto que es el Centro de Desintoxicación San Vicente de Paúl, en el que tenemos alojadas entre 15 y 20 personas habitualmente, y eso no tiene ningún tipo de subvención pública», argumentó Blanco. «Aasí que le hemos pedido a la Consejería que, en la medida en que a ellos pueda interesarles y parece que sí, nos presten una parte importante de esa financiación», añadió.

Tras conocer las instalaciones y almorzar en el comedor social, la visita de la consejera concluyó en la residencia para ancianos sin recursos La Golondrina, de Somió, promovida por la Asociación Gijonesa de Caridad y que abrió sus puertas en 2016.