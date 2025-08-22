El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La consejera de Salud, Concepción Saavedra; el presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad, Ignacio Blanco, y Rafael Piñera, su director, este mediodía, en la sede de la Cocina Económica de Gijón. C. A.

Concepción Saavedra, en Gijón: «En 2026 volveremos a ver las obras en el Hospital de Cabueñes»

La consejera de Salud cofirma que la tramitación de la paralizada ampliación del hospital «sigue cumpliendo los plazos», durante una visita a la Cocina Económica de Gijón

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:35

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, encaja ya con deportividad cada vez que visita Gijón la obligada pregunta sobre las paralizadas obras de ... ampliación del Hospital de Cabueñes. En esta ocasión, la consejera acudía a la ciudad este viernes para hacer una visita a la Asocicación Gijonesa de Caridad, donde confirmó que la «buena noticia» es que «seguimos los plazos que nos habíamos marcado». «La idea es que en 2026 podamos volver a a ver las obras de Cabueñes», aseguró.

