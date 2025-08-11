Foto de familia de Miguel Ánxel Montenegro, Xuaco Areces, Fonso 'Les Regueres', César González, Manuel López, Andrea Méndez (hija de María Luisa Martínez), Fernando Entralgo, Esteban Verdeja, Valentín García, Lorena Corripio, Sergio Menéndez, Sandra Miranda, Alicia Villanueva, Miguel Rojo, Claudia Abad, Valentín Fuente, Cristina Sánchez, Óliver Suárez, Néstor Díaz, José Ramón Fiaño, Lucía Fernández, Bárbara Riesco, Jairo Pérez y Mario González, tras la entrega de premios, en el escenario de la plaza Mayor.

María Agra Gijón Lunes, 11 de agosto 2025, 07:24 Compartir

Con Fonso 'Les Regueres' a la gaita y Xuacu Areces al tambor, interpretando la canción de folclore asturiano 'Suelta y llixera', arrancó este domingo la entrega de premios de la 43 edición del Concurso de Canción Asturiana organizado por EL COMERCIO y Divertia, con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Gijón y la colaboración de El Corte Inglés. Lo hizo en Gijón, una abarrotada plaza Mayor que, pese al calor sofocante del mediodía, congregó a más de un centenar de personas para agasajar a los 19 premiados –seis en categoría masculina, siete en femenina y seis en la categoría 'moza'– de un total de 44 participantes, una «cifra superior a la de años anteriores», destacó Valentín Fuente, coordinador del certamen.

Y es que lo que se pretende con este concurso es precisamente «colaborar con la región en la que vivimos y compartir las tradiciones», subrayó Miguel Rojo, jefe de Edición de EL COMERCIO, quien agradeció a todos los participantes por apoyar la cultura asturiana un año más. Algo que no sería posible sin una cantera que viene pisando fuerte y que este domingo demostró sobre el escenario que «son el futuro y nuestro legado de asturianada», remarcó Fuente.

De los seis premiados en la categoría 'moza', la pequeña Bárbara Riesco fue la primera en mostrar su talento sobre el escenario, seguida de Mario González, Lucía Fernández, Jairo Pérez y Néstor Díaz. La única que no pudo asistir fue Natalia Martínez, por lo que fue su maestro Ismael Tomás quien recibió el premio por ella.

El himno, al unísono

Tras los 'mocinos', vino la entrega de premios de la categoría absoluta, que se fueron dando en orden ascendente en función de las consideraciones de Anabel Santiago y Genaro García 'Tolín de La Carrera', quienes además de las voces valoraron la ornamentación, la actitud escénica y la innovación. La medalla de oro recayó en el gijonés Sergio Menéndez y la yerbeta Alicia Villanueva, que revalidó su título por tercer año consecutivo. La de plata fue para Esteban Verdeja y Cristina Sánchez y la de bronce para Fernando Entralgo y Lorena Corripio.

Alicia Villanueva, ganadora de la categoría absoluta femenina, recibe su trofeo de mano de Miguel Rojo, jefe de Edición de EL COMERCIO. Arnaldo García Sergio Menéndez, ganador de la categoría absoluta masculina, recoge el galardón que le entrega Óliver Suárez, presidente de Divertia. Arnaldo García Los premiados en categoría moza, Néstor Díaz, Bárbara Riesco, Jairo Pérez, Mario González y Lucía Fernández, con Sandra Miranda, responsable de Comunicación de El Corte Inglés, y José Ramón Fiaño, presidente de Caja Rural de Gijón. Arnaldo García La plaza Mayor, durante la actuación del pequeño Néstor Díaz, abarrotada de público para disfrutar de la entrega de premios del concurso. Arnaldo García 1 /

Los cuartos clasificados fueron César González y Claudia Abad; los quintos, Valentín García y María Luisa Martínez, aunque esta última no pudo acudir y recogió el premio su hija Andrea Méndez, y los sextos fueron Manuel López y María Latores. La séptima clasificada fue Ángeles Quero, ya que en la categoría masculina el premio quedó desierto por la no participación de un intérprete en una de las actuaciones. El concurso finalizó con una emotiva interpretación del Himno de Asturias por los galardonados y el público.