¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Palacio de Justicia de Gijón. Damián Arienza

Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora

La Audiencia Provincial le obliga a pagar 480 euros por un delito leve de amenazas. Era cliente del burdel y llamó para insultar y amedrantar a la 'madame'

Olaya Suárez

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:32

Llamó al número de teléfono de una casa de citas (en la que había estado tiempo atrás como cliente) y empezó a insultar a su interlocutora y a proferir insultos y amenazas. La Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por un individuo condenado por el juzgado de Instrucción número 5 al pago de una multa de 480 por un delito leve de amenazas.

Según se recoge en el fallo judicial que ahora ha sido ratificado, el procesado llamó al número de la casa de citas y empezó a proferir frases tales como: «Puta, eres una hija de la gran puta, ten cuidado que no te llame con otro número, me presente en tu casa y te corro el cuello. Ya estuve en la cárcel por homicidio y no me importa volver, pero tú vas bajo tierra».

«La propia denunciante aseguró que el teléfono de destino era el utilizado para recibir las llamadas de una casa de citas y que figuraba en diferentes páginas de servicios sexuales y que también que había tenido ocasión de ver al denunciado en dicha casa como cliente», abunda.

La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso presentado por el acusado, en el que solicitaba la revocación de la sentencia de primera instancia y que fuese declarado inocente. Alegaba una vulnerabilidad de su presunción de inocencia. El tribunal considera que el fallo judicial se ajustó a la legalidad.

