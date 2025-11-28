El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista general de los campos de fútbol del Tragamón. Damián Arienza

La Confederación Hidrográfica abre expediente al Patronato Deportivo de Gijón por los vertidos de caucho de los campos del Tragamón

El Patronato, que construyó una arqueta adicional e incrementó la limpieza y mantenimiento desde julio, aprobó en la última reunión de su junta rectora la renovación de uno de los dos campos sintéticos

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico notificó al Ayuntamiento de Gijón, con fecha de este jueves, 27 de noviembre, el inicio de un expediente sancionador ... contra el Patronato Deportivo Municipal por «actividad susceptible de contaminar el dominio público por la presencia de restos de fibras y caucho procedentes de los campos de fútbol del Tragamón». La notificación señala que estos restos se localizan «en el entorno de la aliseda inundable del Jardín Botánico, que terminan en el arroyo Santurio y el río Peñafrancia, en Cefontes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

