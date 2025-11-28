La Confederación Hidrográfica abre expediente al Patronato Deportivo de Gijón por los vertidos de caucho de los campos del Tragamón

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico notificó al Ayuntamiento de Gijón, con fecha de este jueves, 27 de noviembre, el inicio de un expediente sancionador ... contra el Patronato Deportivo Municipal por «actividad susceptible de contaminar el dominio público por la presencia de restos de fibras y caucho procedentes de los campos de fútbol del Tragamón». La notificación señala que estos restos se localizan «en el entorno de la aliseda inundable del Jardín Botánico, que terminan en el arroyo Santurio y el río Peñafrancia, en Cefontes».

La situación de deterioro de estos campos sintéticos de propiedad municipal, utilizados por el C.D. Arenal, ha sido denunciada en varias ocasiones tanto por los responsables del club, como por Izquierda Unida y el PSOE. Dirigentes del Arenal denunciaron en junio que habían detectado que la base de sus campos de césped artificial, ya por encima de su vida útil, se estaba descomponiendo y arrastrando residuos plásticos hasta la zona de bosque del bioma templado europeo del Jardín Botánico Atlántico.

El director del Patronato Deportivo Municipal aseguró este viernes a EL COMERCIO que el organismo ha aprobado en la última reunión de su junta rectora, celebrada este lunes, la renovación de uno de los dos campos del Tragamón, que salió a licitación este jueves. «Desde que tuvimos conocimiento de que pasaba esto, el Patronato mandó construir una arqueta adicional para para evitar las fugas de caucho y de fibra del campo tanto al arroyo donde nos indica la Confederación Hidrográfica, como al Jardín Botánico», señaló Pablo Blanco, director del PDM. «También hemos incrementado la limpieza y el mantenimiento a dos veces a la semana», añadió Blanco, que también comprometió el arreglo del segundo campo para el próximo ejercicio, el del año 2027.

IU acusa a Jorge Pañeda de «negligente»

Por otro lado, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, acusó este viernes al presidente del Patronato Deportivo Municipal, el concejal Jorge Pañeda (PP), de actuar de forma «negligente» ante este vertido de caucho originado en el campo de fútbol El Tragamón.

«Han pasado cinco meses desde que advertimos al Gobierno municipal de lo que estaba pasando en El Tragamón», señaló Suárez Llana, que recuerdó que «el 6 de junio lo denunciamos en Comisión, provocando una inspección del servicio de Vigilancia y Calidad Ambiente del Ayuntamiento a los cinco días, el 11 de junio. Y a pesar del informe emitido tras la inspección, que instaba al PDM a tomar medidas para contener el vertido, no se hizo nada».

De hecho, el edil aseguró que «en vez de tomar medidas inmediatas que pusieran fin al foco de contaminación, el concejal de Deportes se ha dedicado a echar balones fuera, responsabilizando al Club Deportivo Arenal a través de una campaña de acoso y derribo sin precedentes«. »Para el señor Pañeda el problema no es que una instalación deportiva municipal sea el origen de un vertido contaminante, sino que el club que la gestiona haya informado sobre ello. No le preocupa contaminar, sino que le hayamos pillado. Este es el nivel», manifestó Suárez Llana.

El portavoz de IU confió en que «ahora, ante la apertura de expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica, el Patronato actúe de una vez, pero también que el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento emprenda las medidas de restauración necesarias para eliminar todos los restos de caucho y fibras tanto de la aliseda del Jardín Botánico como de los cauces del Santurio y el Peñafrancia».