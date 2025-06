«Todo lo que pasa en un organismo depende de la epigenética»

Es una de las principales citas en el calendario científico de Asturias. Expertos internacionales en tumores y genética estarán este jueves y viernes en Gijón, ... en la Laboral Ciudad de la Cultura, en el marco de la III Conferencia Severo Ochoa 'Epigenética, Envejecimiento y Cáncer', que organiza la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular y la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Mario Fernández Fraga, profesor de investigación del CSIC y director del laboratorio de Epigenética del Cáncer y Nanomedicina del CINN-CSIC (pertenece al ISPA y al Instituto de Oncología del Principado de Asturias), y también Premio de Investigación y Ciencia EL COMERCIO 2021, forma parte del comité organizador y explica en esta entrevista varias claves de esta importante cita con la ciencia. Junto a él, igualmente forman parte de la organización Xosé Puente, José María Pérez Freije y Ana Gutiérrez, del grupo de Biología Molecular del Cáncer, y Agustín Fernández y Juan Ramón Tejedor, del Grupo de Epigenética. Fraga no solo destaca la importancia del encuentro, que contará con figuras internacionales de la ciencia, sino también en el gran apoyo recibido por parte del Ayuntamiento para lograr que este evento se celebre en Gijón.

-¿Cuál es la importancia del congreso sobre Epigenética, Envejecimiento y Cáncer que se celebrará en Gijón los días 26 y 27 de este mes y que nos encontraremos en él?

-El congreso es importante por varios motivos. En primer lugar, porque nos ayuda a recordar que uno de los dos Premios Nobel que tenemos en nuestro país nació y se crió en nuestra tierra. Por otra parte, también es importante porque el hecho de que vengan algunos de los mejores investigadores a nivel mundial en epigenética, envejecimiento y cáncer a Gijón, pone de manifiesto que en Asturias hay grupos de investigación fuertes en este campo. Y, también es importante a nivel emocional porque los organizadores locales nos hemos criado en esta ciudad.

-¿Podría decirse que vienen los 'número uno' de la epigenética mundial?

-Los rankings en ciencia no son siempre fáciles de entender. Sin embargo, podemos decir, sin lugar a duda, que esta semana tendremos en Gijón a algunos de los investigadores que han generado los avances más importantes en el campo de la epigenética, envejecimiento y cáncer en los últimos años.

-¿Sé que todos son buenísimos, pero a quién o quiénes no deberíamos perdernos?

-A ninguno. Vienen ponentes con una trayectoria consolidada que son conocidos a nivel mundial. Pero también hemos invitado a ponentes jóvenes que están empezando su carrera científica pero que también tiene cosas muy interesantes que contar a nivel científico.

-¿Es posible que entre los ponentes y las ponentes salga en el futuro algún Premio Nobel?

-Sin duda. Aunque ese tipo de cuestiones son complejas porque hay muchas variables implicadas y es difícil predecir.

-Hablemos un poco de epigenética para el gran público, ¿cómo le explicaría a los lectores en qué consiste esta rama de la ciencia?

-La epigenética estudia mecanismos moleculares que regulan el funcionamiento del ADN. Por tanto, todo lo que pasa en un organismo depende de la epigenética. Además, estos mecanismos moleculares son importantes porque están implicados en el envejecimiento y, cuando fallan, pueden dar origen a enfermedades como el cáncer. Los procesos epigenéticos también dependen de nuestro estilo de vida, por lo que se ha propuesto que estos mecanismos moleculares permiten que el ambiente interaccione con nuestros genes.

-Imagino que se hablará mucho de los relojes epigenéticos. ¿En qué consisten y qué aplicaciones tiene?

-Los relojes epigenéticos son predictores de edad cronológica basados en procesos epigenéticos. Uno de los asistentes al congreso, el matemático estadounidense Steve Horvath, jugó un papel fundamental en su descubrimiento. Posteriormente se descubrió que el funcionamiento de alguno de estos relojes también depende de nuestro estilo de vida y que pueden determinar nuestra edad biológica, lo que nos puede dar una idea de nuestro estado de salud general. También se están empezando a utilizar con fines forenses. Por ejemplo, para determinar la edad real de una persona. En un campo en continua expansión. En los próximos años veremos que van a ir apareciendo muchas otras aplicaciones.

-¿Podría la epigenética contribuir a retrasar el envejecimiento?

-Sabemos que los procesos epigenéticos se alteran con el envejecimiento. Nuestro grupo descubrió recientemente que en ambientes enriquecidos podemos incluso revertir algunas de estas alteraciones. Sin embargo, todavía no sabemos si los mecanismos epigenéticos son causa o consecuencia. De hecho, este es uno de los grandes retos que debemos abordar en el futuro.

-Muchos sueñan con la inmortalidad o, al menos, vivir mucho más allá de los cien años. ¿Qué opina, será factible?

-En términos generales, cada especie tiene una esperanza de vida máxima. Es un proceso programado genéticamente fruto de miles a de años de evolución. Por tanto, no acabo de entender el sueño de la inmortalidad. Somos lo que somos. Sobre si es factible, ahora mismo no. Sin embargo, no se puede descartar en el futuro. Pero de serlo, lo normal es que el proceso implicase manipulación genética.

-¿Qué tal va lo del apoyo a la ciencia? ¿Se sienten arropados? ¿Cuentan con inversión suficiente?

-Nuestro grupo se financia, mayormente, en convocatorias internacionales. Y, en este momento, formamos parte de varios consorcios que nos permiten centrarnos en los objetivos científicos del grupo. Sin embargo, hay margen de mejora con grupos más pequeños que no suelen acceder a este tipo de convocatorias.

-Volvamos a la epigenética… ¿qué papel juega en todo esto los estilos de vida y la contaminación?

-Juega un papel fundamental. Como comentaba antes, se piensa que los procesos epigenéticos permiten al medio ambiente (lo que incluye nuestro estilo de vida) interaccionar con nuestros genes. Si realmente esto es así, frases como «somos lo que comemos» se podrían explicar a través de mecanismos epigenéticos.

-¿La epigenética es 'nuestro santo grial'?

-Creo que es una pieza más del puzle apasionante que es la vida.