Confitería San Antonio celebra su 50 aniversario
Harán un sorteo en redes sociales valorado en más de 700 euros, una exposición con fotos de figuras de Pascua y un pastel especial 50 Aniversario para celebrarlo
PUBLIRREPORTAJE
Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:42
Hablar de la Confitería San Antonio es hablar de la tradición confitera de la ciudad, de calidad, de excelencia y de familia: La familia De Pedro Caldueño.
Fue en 1975 cuando David de Pedro, siendo Jefe de Obrador de la mítica Bombonera de Gijón, decide junto a su mujer Loli Caldueño que también contaba con un trabajo fijo como administrativa, liarse la manta a la cabeza y abrir su propio local de Confitería en la Calle San Antonio. David aplicó todas las fórmulas magistrales que había aprendido desde los 13 años en la famosa confitería y también una muy acertada visión de negocio «Siempre debían de estar los escaparates llenos para dar sensación de abundancia»
Y su buen hacer dio resultado. En poco tiempo, el negocio comenzó a prosperar y ser una alegría para el joven matrimonio, que recuerda las largas jornadas, David en el obrador y Loli detrás del mostrador, un día tras otro, sin descanso, desayunaban, comían y cenaban en el local, y si venían épocas fuertes como las Navidades o la Pascua, eran sus madres las que incluso echaban una mano.
Pasaba el tiempo y llegaron los dos hijos a la familia, los premios internacionales por las creaciones de chocolate realizadas por David y una clientela que crecía día a día. San Antonio se convertía en una confitería de referencia en Gijón.
Es en 1995, cuando por el mal estado del edificio de la céntrica calle, David y Loli, asumen un nuevo riesgo, dejar atrás el centro de Gijón e irse a Pérez de Ayala 19, donde hoy llevan ya 30 años. «Fue un acierto total» «Este barrio era pura vida y nos acogió con los brazos abiertos». Y es en el Llano, donde consolidaron este negocio sumando nueva clientela y un equipo humano que también han sido y son como familia.
En este mismo local, se ha forjado también como empresaria Ainoa Covadonga de Pedro, que después de pasar por la atención al público, el trabajo del chocolate y el obrador, coge el relevo de sus orgullosos padres hace 10 años. En este tiempo, Ainhoa, ha sabido mantener intacta la tradición, apostando con valentía por la innovación, lanzándose a desarrollar nuevos productos como los desayunos a domicilio, la venta online y la presencia en redes sociales. Ella sigue con muchas ganas y gran motivación, llenando los escaparates de la confitería, tal y como hacía ya su padre en 1975.
Es en este buen momento, cuando llega el 50 aniversario, y han querido celebrarlo por todo lo alto con un sorteo en sus redes sociales, valorado en más de 700 euros, una exposición con las fotos más entrañables y espectaculares de figuras de Pascua y un pastel especial 50 Aniversario que estará disponible durante todo el mes de noviembre.
Todo ello para poder agradecer tanto a sus clientes, ello son los que de verdad han permitido que aquel sueño emprendedor de un joven matrimonio haya endulzado durante medio siglo los momentos más importantes de muchos gijoneses.