Confitería San Antonio celebra su 50 aniversario Harán un sorteo en redes sociales valorado en más de 700 euros, una exposición con fotos de figuras de Pascua y un pastel especial 50 Aniversario para celebrarlo

PUBLIRREPORTAJE Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:42 Compartir

Hablar de la Confitería San Antonio es hablar de la tradición confitera de la ciudad, de calidad, de excelencia y de familia: La familia De Pedro Caldueño.

Fue en 1975 cuando David de Pedro, siendo Jefe de Obrador de la mítica Bombonera de Gijón, decide junto a su mujer Loli Caldueño que también contaba con un trabajo fijo como administrativa, liarse la manta a la cabeza y abrir su propio local de Confitería en la Calle San Antonio. David aplicó todas las fórmulas magistrales que había aprendido desde los 13 años en la famosa confitería y también una muy acertada visión de negocio «Siempre debían de estar los escaparates llenos para dar sensación de abundancia»

Y su buen hacer dio resultado. En poco tiempo, el negocio comenzó a prosperar y ser una alegría para el joven matrimonio, que recuerda las largas jornadas, David en el obrador y Loli detrás del mostrador, un día tras otro, sin descanso, desayunaban, comían y cenaban en el local, y si venían épocas fuertes como las Navidades o la Pascua, eran sus madres las que incluso echaban una mano.

Ampliar Confitería San Antonio en Gijón

Pasaba el tiempo y llegaron los dos hijos a la familia, los premios internacionales por las creaciones de chocolate realizadas por David y una clientela que crecía día a día. San Antonio se convertía en una confitería de referencia en Gijón.

Es en 1995, cuando por el mal estado del edificio de la céntrica calle, David y Loli, asumen un nuevo riesgo, dejar atrás el centro de Gijón e irse a Pérez de Ayala 19, donde hoy llevan ya 30 años. «Fue un acierto total» «Este barrio era pura vida y nos acogió con los brazos abiertos». Y es en el Llano, donde consolidaron este negocio sumando nueva clientela y un equipo humano que también han sido y son como familia.

En este mismo local, se ha forjado también como empresaria Ainoa Covadonga de Pedro, que después de pasar por la atención al público, el trabajo del chocolate y el obrador, coge el relevo de sus orgullosos padres hace 10 años. En este tiempo, Ainhoa, ha sabido mantener intacta la tradición, apostando con valentía por la innovación, lanzándose a desarrollar nuevos productos como los desayunos a domicilio, la venta online y la presencia en redes sociales. Ella sigue con muchas ganas y gran motivación, llenando los escaparates de la confitería, tal y como hacía ya su padre en 1975.

Es en este buen momento, cuando llega el 50 aniversario, y han querido celebrarlo por todo lo alto con un sorteo en sus redes sociales, valorado en más de 700 euros, una exposición con las fotos más entrañables y espectaculares de figuras de Pascua y un pastel especial 50 Aniversario que estará disponible durante todo el mes de noviembre.

Todo ello para poder agradecer tanto a sus clientes, ello son los que de verdad han permitido que aquel sueño emprendedor de un joven matrimonio haya endulzado durante medio siglo los momentos más importantes de muchos gijoneses.

Temas

Gijón