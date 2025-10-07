El VIII Congreso Internacional sobre la acondroplasia reunirá en Gijón a 1.000 personas de Europa y América

Presentación del VIII Congreso Internacional de Alpe en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, este martes, en el Ayuntamiento de Gijón.

María Agra Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 18:14 Comenta Compartir

Actualizarse sobre los últimos avances científicos y médicos, intercambiar experiencias y construir redes de colaboración entre profesionales, familias y afectados. Este fin de semana, Gijón se convertirá en la sede del VIII Congreso Internacional en torno a la Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas con Enanismo, que se celebrará en el Palacio de Congresos del recinto ferial Luis Adaro y reunirá entre el viernes y el domingo a un total de 1.000 participantes de más de 30 países, principalmente de Europa y América, bajo el lema 'Abrazando futuro'.

«Queremos acercar a la sociedad los problemas, las discriminaciones y la lucha diaria de las personas con acondroplasia. Dejar atrás lo grotesco y las campañas bufonescas para tener una mirada limpia y abrazar un futuro con una sociedad más digna, justa e inclusiva», destacó Susana Noval, directora de la Fundación Alpe, entidad organizadora de la cita.

El programa de este año ha sido diseñado para ofrecer un espacio de aprendizaje y encuentro multidisciplinario. Los asistentes podrán participar en talleres, conferencias y sesiones clínicas impartidas por los especialistas más destacados en acondroplasia y otras displasias esqueléticas y contarán con la presencia de investigadores, profesionales de la salud, la educación o las ciencias sociales y referentes de organizaciones internacionales que abordarán diferentes áreas.

Protocolo ante discriminación

Desde los avances que ha habido en estos últimos años (la pasada edición fue en 2022), dado que «tenemos un fármaco en el mercado pero hay cuatro ensayos clínicos que se han conseguido traer a España», explicó Noval, hasta las claves para poner en práctica una verdadera educación inclusiva. También se creará un grupo de trabajo con representantes de más de 30 países para debatir sobre la discriminación en todas sus versiones y establecer un protocolo de invervención ante dichas discriminaciones.

El congreso también presta especial atención al desarrollo personal y social de niños, jóvenes y adultos con acondroplasia. Durante los tres días, los participantes pueden compartir vivencias, establecer vínculos de apoyo mutuo y fortalecer su autonomía y confianza, mientras que sus familias, además de acceder a información clínica y científica actualizada, encuentran un espacio seguro para dialogar y aprender sobre inclusión, derechos y estrategias de acompañamiento.

«Esta cita convierte a Gijón en referente internacional de inclusión y cooperación y refleja valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. Pero, sobre todo, es un espacio donde las historias de las personas son el verdadero motor», remarcó la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, durante la presentación.

25 aniversario de Alpe

Este año, el congreso celebra 25 años de historia de Alpe, recordando décadas de trabajo colectivo, avances en investigación, logros en inclusión social y el fortalecimiento de Gijón como un referente internacional para el colectivo de personas con enanismo. Representantes de organizaciones de personas con ADEE de todo el mundo aportarán perspectivas internacionales sobre inclusión, derechos y experiencias comunitarias. Se encuentran entre ellos los miembros de la European Skeletal Dysplasia Alliance, de la que Alpe es fundadora y cuya reunión anual albergará el congreso.