Carmen Alonso Álvarez (Lena, 1957), es la fundadora e impulsora de la Fundación Alpe Acondroplasia, que este año celebra su 25 aniversario. Esta asturiana ... ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de los derechos de las personas con acondroplasia, que es una displasia ósea ocasionada por una alteración genética y la causa del 90 % de casos de enanismo.​ Su principal rasgo físico es el de las extremidades cortas, mientras que el tronco es de tamaño promedio.

Alonso inició este proyecto motivada en ayudar a su propio hijo que tiene este trastorno del crecimiento. A partir de ahí, ha sabido tejer redes de ayuda a nivel nacional e internacional, especialmente en el ámbito europeo e iberoamericano, para combatir esta patología. La organización que puso en marcha, y que en la actualidad ofrece servicios a más de 4.000 personas, se vuelca para desarrollar el potencial de niños y niñas desde una perspectiva global. En concreto, en la Fundación ALPE trabajan para resolver las necesidades educativas, atención temprana, seguimiento escolar, integración social, cultural y laboral de las personas con Acondroplasia y otras formas comunes de enanismo.

Además, la fundación que dirige Alonso es consciente de la importancia de la etapa escolar y de la educación en el desarrollo presente y futuro de una vida. Los principios de la educación inclusiva guían su dedicación a este importante aspecto.

En la misma línea, esta entidad desde hace 25 años busca la creación de sinergías, la creatividad y el intercambio de experiencias siempre con una mentalidad abierta guían nuestra actividad en el importante campo del asociacionismo. La creación de una voz unida y fuerte de organizaciones de pacientes mundialmente que defiendan nuestros derechos es otro de nuestros principios.

Hija predilecta de Asturias

Por todos estos méritos, el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de junio la concesión del título de hija predilecta de Asturias a Carmen Alonso Álvarez, junto con el exletrado mayor de la Junta General del Principado, Alberto Arce, y la presidenta de Cocemfe Asturias, Mónica Oviedo.

Cabe destacar que este título de hijo predilecto está reservado para aquellas personas nacidas en Asturias que hayan destacado por sus méritos relevantes, especialmente por sus servicios en favor de la comunidad autónoma, y gocen de alto prestigio y consideración general.

En sus últimos años, Carmen Alonso Álvarez, se ha encargado de demostrar que las personas con acondroplasia pueden llevar una vida normal, plena y activa, con una esperanza de vida como cualquier otra.