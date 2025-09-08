El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Misa del Día de Covadonga y la entrega de medallas, en directo en EL COMERCIO
Carmen Alonso Álvarez. ALPE

Medallas de Asturias

Carmen Alonso Álvarez, fundadora de la Fundación Alpe Acondroplasia: la luz que rompe la diferencia

Ha sabido tejer redes, a dentro y fuera de España, para apoyar a personas con este trastorno del crecimiento

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Carmen Alonso Álvarez (Lena, 1957), es la fundadora e impulsora de la Fundación Alpe Acondroplasia, que este año celebra su 25 aniversario. Esta asturiana ... ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de los derechos de las personas con acondroplasia, que es una displasia ósea ocasionada por una alteración genética y la causa del 90 % de casos de enanismo.​ Su principal rasgo físico es el de las extremidades cortas, mientras que el tronco es de tamaño promedio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

