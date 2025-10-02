El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Museo Nicanor Piñole, en la plaza de Europa. Jesús Manuel Pardo

El Consejo de Mujeres de Gijón se opone al traslado de la nueva Oficina de Igualdad al Museo Piñole, «un edificio que se quedará pequeño»

Se desvincula del cierre de la sede de la Plaza de Europa, de la que asegura que «no reúne las condiciones de espacio adecuadas» para las necesidades del área municipal, y pide su ubicación en la Casa Rosada o los antiguos juzgados de Prendes Pando

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:47

Comenta

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón se opone al traslado de la nueva Oficina de Políticas de Igualdad al Museo Nicanor Piñole. ... Una decisión que, según remarca, corresponde exclusivamente a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que además ostenta las competencias en materia de igualdad, y que no ha sido avalada por este órgano.

