El Consejo de Mujeres de Gijón se opone al traslado de la nueva Oficina de Igualdad al Museo Piñole, «un edificio que se quedará pequeño»

El Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón se opone al traslado de la nueva Oficina de Políticas de Igualdad al Museo Nicanor Piñole. ... Una decisión que, según remarca, corresponde exclusivamente a la alcaldesa, Carmen Moriyón, que además ostenta las competencias en materia de igualdad, y que no ha sido avalada por este órgano.

Este consejo, que aglutina a entidades y asociaciones, partidos políticos y sindicatos, emitió este jueves un comunicado en el que asegura que el edificio del antiguo Asilo Pola, en la plaza de Europa, «no reúne las condiciones de espacio adecuadas para cubrir las necesidades que la Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón tiene planteadas en este momento ni de los nuevos retos y objetivos que habrá que afrontar en el futuro a medida que se vaya implementando la ordenanza de igualdad».

El Consejo de Mujeres aclara que «no han participado en la decisión de cerrar el Museo Nicanor Piñole ni en cuál va a ser el destino del edificio» y se desliga asimismo de la pretensión de llevar la Oficina de Igualdad a «un edificio que se quedará pequeño». También indica que» la zona preferente para su ubicación es El Humedal y de manera muy concreta la Casa Rosada, como en su momento se comprometió la alcaldesa Carmen Moriyón; o los antiguos juzgados de Prendes pando como se valoró en el mandato de Ana González». « El cambio de sede debe ir acompañado de una reformulación del proyecto porque las necesidades de las mujeres han cambiado y seguirán aumentando», defiende.

Las asociaciones que forman parte del Consejo de Mujeres reconocen la «urgente necesidad» de reubicar la actual sede del área municipal de Igualdad, al considerar que está desbordada tanto en carga de trabajo como en capacidad, dado el aumento sostenido de servicios ofrecidos a mujeres en la ciudad –con 1.239 atenciones en 2024, según los propios datos de la oficina–.

Por último, las asociaciones representadas en el consejo reclaman al Ayuntamiento que actúe con «coherencia, ambición y audacia» para garantizar que la Oficina de Igualdad y el tejido asociativo feminista puedan seguir trabajando de forma conjunta en la implementación de los planes de igualdad: «No podemos quedarnos atrás. No vale con presentar un bonito plano», concluyen.

Mientras el Consejo de Mujeres de Gijón fija su posición contraria a este traslado, el equipo de gobierno, a través de la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, ha continuado en los últimos días con su ronda de reuniones para presentar a colectivos y asociaciones culturales de la ciudad su hoja de ruta para reubicar la colección de Nicanor Piñole a un edificio de nueva construcción junto a Tabacalera. Un movimiento que hasta ahora llevaba implícito la transformación de su sede actual en las nuevas dependencias de la Oficina de Políticas de Igualdad, con todos sus servicios de apoyo a las mujeres.