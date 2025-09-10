El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Museo Piñole. J. M. Pardo

El Pleno de Gijón rechaza posponer el traslado de la colección de Piñole hasta que esté listo el nuevo museo en Cimavilla

«No meteremos los cuadros en un almacén de forma indefinida, haremos lo contrario», defiende la concejala de Cultura en alusión a la exposición sobre el autor en el Revillagigedo

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:34

«Este gobierno no va a meter de manera indefinida en un almacén los cuadros de Piñole. Vamos a hacer todo lo contrario, sacarlos ... para el disfrute de toda la ciudadanía». La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, lamentó este miércoles «el barrizal de mentiras interesadas que pretenden organizar ciertos partidos» en torno al futuro de la colección del Museo Piñole y reiteró el compromiso del gobierno municipal para que a finales de 2027 pueda tener a su disposición 490 metros cuadrados de superficie expositiva, «un 25% más de lo que tiene ahora», en uno de los edificios de nueva construcción previstos junto al futuro Centro de Arte Tabacalera y cuyas obras salieron a licitación la semana pasada junto a las de reforma de la antigua fábrica de tabacos, por un importe conjunto de 21,4 millones de euros. «Entiendo todas las dudas que pueda haber sobre las fechas, porque el PSOE nos tiene acostumbrados a incumplimientos, pero no todos somos iguales», defendió. Y recordó que «desde noviembre de 2026 hasta que esté el nuevo edificio en Tabacalera» la obra del pintor gijonés podrá verse en el Palacio Revillagigedo, «en lo que será la mayor muestra que se hizo nunca sobre su figura, enriquecida con cuadros de otras exposiciones públicas y privadas».

