El Pleno de Gijón rechaza posponer el traslado de la colección de Piñole hasta que esté listo el nuevo museo en Cimavilla

«Este gobierno no va a meter de manera indefinida en un almacén los cuadros de Piñole. Vamos a hacer todo lo contrario, sacarlos ... para el disfrute de toda la ciudadanía». La concejala de Cultura, Montserrat López Moro, lamentó este miércoles «el barrizal de mentiras interesadas que pretenden organizar ciertos partidos» en torno al futuro de la colección del Museo Piñole y reiteró el compromiso del gobierno municipal para que a finales de 2027 pueda tener a su disposición 490 metros cuadrados de superficie expositiva, «un 25% más de lo que tiene ahora», en uno de los edificios de nueva construcción previstos junto al futuro Centro de Arte Tabacalera y cuyas obras salieron a licitación la semana pasada junto a las de reforma de la antigua fábrica de tabacos, por un importe conjunto de 21,4 millones de euros. «Entiendo todas las dudas que pueda haber sobre las fechas, porque el PSOE nos tiene acostumbrados a incumplimientos, pero no todos somos iguales», defendió. Y recordó que «desde noviembre de 2026 hasta que esté el nuevo edificio en Tabacalera» la obra del pintor gijonés podrá verse en el Palacio Revillagigedo, «en lo que será la mayor muestra que se hizo nunca sobre su figura, enriquecida con cuadros de otras exposiciones públicas y privadas».

El debate sobre el traslado de la colección Piñole del antiguo Asilo Pola al futuro museo en Tabacalera, y los tiempos vinculados a este proceso, fue objeto de debate en el Pleno de este miércoles a raíz de una iniciativa del PSOE en la que se instaba al Ayuntamiento a posponer la mudanza de estas obras hasta que no esté lista su futura ubicación junto a Tabacalera, toda vez que la intención del gobierno municipal es cerrar el próximo año la actual sede del museo para reconvertirla en las nuevas dependencias de la Oficina de Políticas de Igualdad, con todos sus servicios asociados. La propuesta de los socialistas, que tuvo el apoyo de los concejales de Podemos e IU, fue rechazada por el voto en contra de Foro, PP y el concejal no adscrito, Óliver Suárez.

La concejala de Cultura recordó que a lo largo de las próximas semanas mantendrá encuentros con distintas entidades «para intentar darles respuestas» a sus dudas sobre este proceso. Destacó en cualquier caso que de los 205 cuadros que forman parte de la colección Piñole -a los que se suman otras 6.000 piezas de diversa índole- en la actualidad únicamente hay expuestos 80, que representan un 39% del total. «El 61% sí está en almacenes y eso es lo que vamos a sacar», defendió López Moro, quien añadió que en su ubicación actual el Museo Piñole es el menos visitado de la red municipal, con 13.000 visitas el último año frente al total de 511.000 en todos los recursos museísticos municipales. Su exposición en el Revillagigedo le ofrecerá, según defendió, «un espacio digno» que contribuirá a «potenciar su legado» en vísperas de su posterior traslado a Cimavilla. Añadió que «en Gijón el único museo que se cerró lo cerró el PSOE: la Torre del Reloj en 2009».

La portavoz municipal socialista, Carmen Eva Pérez, advirtió por su parte de que se podría estar poniendo en riesgo las donación aprobada en su momento por la viuda de Piñole así como la propia conservación de unas piezas «que en ocasiones están en soportes especialmente delicados». Y puso en duda las condiciones del Revillagigedo para albergar estas piezas, recordando declaraciones de la propia López Moro en 2018 en las que rechazó por ese motivo un traslado de obras de la Casa Natal de Jovellanos. Acusó además a la edil de «querer reírse de los ciudadanos». Durante el debate intervino la presidenta de la asociación vecinal Jovellanos de la zona centro, Maite Martín, quien leyó un comunicado conjunto con la federación de asociaciones vecinales y el Ateneo Obrero de Gijón en contra de cualquier traslado de la obra hasta que no esté disponible la nueva ubicación definitiva del museo. «¿Qué habría hecho Foro si lo que se plantea ahora lo hubiera hecho el anterior equipo de gobierno? ¿Votar a favor o protestar con un 'Stop traslado del Piñole?», preguntó al gobierno local.