Contrueces cumple con la tradición de honrar a la primitiva patrona de Gijón

Los vecinos del barrio, numerosos feligreses y los misioneros claretianos cumplieron este domingo, el primero tras la festividad de la Asunción de la Virgen, con ... la tradición de honrar a la primitiva patrona de Gijón, que se venera en el histórico santuario de Nuestra Señora de Contrueces.

Al oficio religioso y posterior procesión asistieron la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, el edil de Participación Ciudadana, Abel Junquera, y la directora general del área, Cristina Villanueva, así como el presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz. Su presencia fue agradecida por el claretiano Juan Carlos Rodríguez, gijonés actualmente destinado en Zúrich (Suiza), que no dudó en asegurar que «su presencia aquí refuerza este patronazgo mariano», en referencia a la titularidad religiosa que Nuestra Señora de Contrueces ostenta sobre la villa de Gijón, como reivindicó en la homilía de una misa amenizada por el grupo folklórico El Xolgoriu, cuyo gaitero deleitó a los concurrentes con el 'Ave María' de Schubert durante la consagración.

«Nos sentimos orgullosos, con tranquilidad, pero orgullosos. Sabemos que estamos en la sede del patronazgo mariano de la villa de Gijón. Así es y no pasa nada si todavía alguno no se ha enterado bien, pero esta es la verdad», aseguró Juan Carlos Rodríguez, que estuvo acompañado por los también misioneros claretianos Arturo Muiño y José María Valdivieso, de la comunidad colegial, así como del también gijonés Luis Manuel Suárez, destinado en Madrid, que tocó el órgano. También su unió a la celebración religiosa José Vicente Álvarez, 'Donvi', párroco de Roces y «el cura de Gijón que más quiere a esta Virgen», como le agradeció el padre Muiño su presencia.

Durante el sermón, Juan Carlos Rodríguez también tuvo palabras para lamentar la dramática situación que están originando los incendios en distintos puntos de España y aprovechó para reivindicar la segunda encíclica del papa Francisco, 'Laudato si', centrada en el cuidado de la creación. «Ojalá le hubiéramos hecho más caso al papá Francisco y hubiéramos sido más activos en el cuidado de la casa común, de este planeta nuestro», dijo, antes de desear a «nuestros gobernantes, por encima de sus ideologías, que puedan luchar por el bien común».

Antes de finalizar el oficio religioso y dar comienzo a la procesión, que el año pasado no se pudo celebrar por la lluvia, el padre Muiño, antiguo profesor de Historia del Colegio Corazón de María, no pudo evitar dar unas pinceladas sobre los orígenes del templo, así como de la talla de la virgen y de su réplica, que es la que procesiona.

Ana Rodríguez, en nombre de los feligreses que se encargan del templo, agradeció a El Xolgoriu su habitual participación en esta festividad, así como a la comisión de fiestas, cuyos representantes hicieron una ofrenda floral a la Virgen, su trabajo por mantener la celebración. También dio las gracias de manera especial a los claretianos «por mantener en este santuario, que no es parroquia, el culto durante todo el año, que es muy difícil».

Finalizada la misa con el himno de Nuestra Señora de Contrueces, la procesión de la Virgen, que salió del templo con los sones del 'Asturias, patria querida', concluyó con los bailes regionales del grupo folklórico en la explanada del antiguo palacio arzobispal. Los vivas a la Virgen de Contrueces y a la villa de Gijón dieron el paso al sorteo del 'ramu', justo después de que los concurrentes le dedicaran el 'cumpleaños feliz' al claretiano Luis Manuel Suárez.