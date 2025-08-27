Estos serán los precios de la Copa de la Reina de hockey patines en Gijón en 2026

E. C. Gijón Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:47 Comenta Compartir

El Patronato Deportivo Municipal (PDM) de Gijón ha incluido en su proyecto de precios públicos para 2026, que se votarán este jueves, los correspondientes al torneo de la Copa de la Reina de hockey femenino que se disputará en el Palacio de Deportes de la ciudad y en el que el Telecable Hockey Club aspira a levantar el que se sería su sexto campeonato copero. La entrada a cada partido para adultos (a partir de 14 años) será de 10 euros, con la posibilidad de adquirir un abono de 25 euros para todo el torneo. Los menores de entre 6 y 14 años pagarán 5 euros por partido o 12 euros en total si optan por el abono para toda la Copa de la Reina. Con estos precios el PDM aspira a recaudar 110.960 euros, con los que se cubriría el 97,99% de los 113.235 que estima que costará la organización en Gijón de este evento.

Tanto IU como Podemos han criticado esta propuesta del Patronato, al que acusan de «no querer invertir ni un euro» en la celebración de la Copa de la Reina y dejar que sea la masa social del club la que corra con los costes a través de la compra de estas entradas. El portavoz municipal de IU, Javier Suárez Llana, ha anunciado que presentará una enmienda para la eliminación de la tarifa vinculada a la Copa de la Reina e insta al concejal de Deportes, Jorge Pañeda, «a sentarse con el Telecable a acordar un marco de colaboración para la organización del evento deportivo». En su opinión el edil del ramo «sigue poniendo palos en las ruedas, y si primero hizo todo lo posible porque la Copa no se celebrara en Gijón, ahora pretende reducir a cero la inversión y no sabemos sin con ello apartar al club de la organización o cuanto menos dificultar su participación». Suárez Llana lamentó «el trato que el PP está dando a los clubes deportivos de la ciudad y la nula complicidad del gobierno local con el deporte femenino» y añadió que «debería ser en el propio deporte base donde impacte el retorno económico de la inversión municipal».

Por su parte la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, destacó el contraste entre el retorno previsto para las arcas municipales en la Copa de la Reina (las entradas sufragarán un 97,99% del coste) y el que se contempla para el Hípico (la venta de entradas y abonos solo cubrirán el próximo año un 26,65% del coste, debiendo consignar el resto en el presupuesto municipal). «Hay un agravio comparativo y nos preguntamos por qué para este gobierno hay deportes de primera y de segunda y en base a qué criterios«, señaló la concejala, para quien además »llama la atención que el concejal Jorge Pañeda solo se decidiese a organizar un evento que tiene un coste tan pequeño cuando se le echó encima la presión social, y todo para que al final la inversión real del Ayuntamiento vaya a ser nula«. La edil lamentó además que el equipo de gobierno »no esté contando para la organización del torneo con el Telecable, uno de los clubs deportivos más importantes de Gijón, ni permite que el beneficio de un evento como este repercuta en su deporte base«.