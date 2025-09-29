El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Covadonga Tomé, junto a Somos, organiza en Xixón «Parar a la extrema derecha»

La diputada de la Xunta Xeneral, junto a Pisarello, Aizpura y Del Teso, encabezará la mesa redonda que analizará el avance de la ideología reaccionaria. La cita será esta tarde en el Muséu del Ferrocarril, a las 19.30 horas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:06

«Parar a la extrema derecha». Bajo este epígrafe, el Grupo Mixto-Covadonga Tomé -en colaboración con Somos Asturies- organiza esta tarde una mesa redonda para analizar el avance de la ideología reaccionaria. Junto a Tomé, estarán los diputados del Congreso Mertxe Aizpurua (EH Bildu) y Gerardo Pisarello (Comuns). También Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. Será a las 19.30 horas, en el Muséu del Ferrocarril de Xixón.

Covadonga Tomé explicó que «en este contexto general de avance de la extrema derecha, las fuerzas progresistas no podemos quedarnos en el discurso. Tenemos que avanzar con acciones políticas verdaderamente progresistas; enfocadas en mejorar la vida de las personas».

Gerardo Pisarello es profesor, jurista y activista en defensa de los derechos humanos; defensor de la Memoria Democrática. Mertxe Aizpurua es periodista y fundó el Diario Gara. Referente de la libertad de expresión y la defensa de la justicia social, es una figura destacada en la defensa del derecho de autodeterminación. En cuanto a Del Teso, entre otras publicaciones, es el autor del ensayo «La propaganda de ultraderecha y cómo tratar con ella» (Ediciones Trea, 2022).

«Agradecemos a todos los participantes que hayan aceptado nuestra invitación. Animamos a la ciudadanía a asistir a este acto, en el que se prevé una reflexión interesante sobre el escenario político actual; más en concreto, sobre la ola reaccionaria de los últimos años», concluyó Tomé.

