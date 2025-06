«Desde el primer día de la desaparición se sabía que Susana tenía una relación con su asesino»

Olaya Suárez Gijón Jueves, 26 de junio 2025, 19:33 Compartir

«Ni una mujer asesinada más». En torno a medio millar de personas se concentraron en la tarde de hoy jueves en la plaza Mayor de Gijón para mostrar su repulsa a la muerte violenta de Susana Sierra González, cuyo cadáver fue hallado el martes por la Policía Nacional dentro de un cubo de basura del piso donde vivía el hombre con el que, supuestamente, mantenía una relación sentimental.

Así lo señaló la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, que manifestó que «no existe duda alguna de que tenían una relación afectiva y por lo tanto se trata de un caso de violencia de género». «Queda demostrado a través de los testigos y los familiares, también en la investigación policial, que Susana tenía una relación afectiva con su asesino. Es un caso de violencia de género y por lo tanto lo que espero es que se juzgue en un juzgado de violencia de género», manifestó al término del minuto de silencio al que asistieron también el presidente del Principado, Adrián Barbón; la alcaldesa, Carmen Moriyón; representantes de los grupos municipales y también de la Junta, fuerzas de seguridad y ciudadanos anónimos que quisieron mostrar su rechazo «ante la lacra de la violencia machista».

Estuvo presente el hijo de la fallecida, muy afectado por lo ocurrido y con delicado estado de salud. Pidió que se haga justicia y que se siga investigando el crimen de su madre para depurar responsabilidades y determinar si hubo encubridores.

«La mató con gran violencia el día de su desaparición»

La delegada del Gobierno apuntó a que a Susana «la mataron con gran violencia el día de su desaparición» y que desde el primer día que se inició la investigación tras la denuncia del hijo, el 9 de mayo, «se apuntó que tenía una relación sentimental con el hombre detenido, estaba casada pero tenía una relación con él. El asesino ha negado tener una relación afectiva con Susana porque si es un caso de violencia de género la pena es agravada». Responde así a la jueza de Instrucción que hoy envió a prisión al arrestado y que «no tiene previsto, de momento, la inhibición al juzgado de Violencia de género». «Durante su declaración él ha negado cualquier tipo de relación sentimental con la víctima, relación que tampoco se ha acreditado judicialmente que existiera hasta el momento», señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

«La violencia de género mata, es una realidad y en estos dos últimos días se ha demostrado que estamos viviendo una situación terrible con cinco víctimas mortales. No se puede minimizar la violencia de género y no se puede decir que no existe porque existe porque mata a mujeres y mata a niños», abundó Adriana Lastra, que hizo «un llamamiento a toda la sociedad para pedir que si es conocedor de algún caso de violencia lo ponga en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No es necesario ser víctima para denunciar».