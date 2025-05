Cruz Roja Gijón realiza 65.000 intervenciones sociales al año

E. C.

Leticia González Gijón Jueves, 8 de mayo 2025, 20:41

Cruz Roja celebra este jueves 8 de mayo su día internacional. Para conmemorarlo, la entidad diseñó una jornada de actividades que se desarrollan en el stand instalado en el paseo de Begoña, en Gijón, y que está dedicada a visibilizar su labor en el ámbito social, además de brindar homenaje a todas las personas que conforman la emblemática organización resaltando de manera especial al voluntariado.

«Con el lema 'Del lado de la humanidad' queremos subrayar la importancia imperecedera de nuestros principios entre los que destacan la imparcialidad, la independencia y el carácter voluntario, además de poner en valor el trabajo de las 645 personas voluntarias que el año pasado hicieron posibles las casi 65.000 intervenciones sociales que revirtieron directamente en 6.403 personas en situación de vulnerabilidad», explicó Paula Gómez, responsable de la asamblea local de Cruz Roja de Gijón.

Paula Gómez, responsable de la asamblea local de Cruz Roja Gijón.

«En una jornada como esta no podemos dejar de agradecer a las 8.403 personas que nos sustentan con sus aportaciones y que repercuten directamente en la ciudadanía. Además quiero aprovechar para animar a la participación en la segunda marcha solidaria del 25 de mayo y a adquirir la lotería del Sorteo del Oro«.

Entre las decenas de voluntarios que se congregaron en torno a la carpa roja, estaba Carlos Gómez, ciudadano peruano que apenas lleva seis meses residiendo en Gijón. «En Perú ya hacía voluntariado, por eso una vez llegué y fui acogido con tanto amor y generosidad quise de algún modo no solo agradecer, sino devolver parte de lo recibido, así que me acerqué a la sede de Les Cigarreres. Una vez allí me fueron mostrando aquellas áreas donde mi tiempo podía alcanzar mayor valor y aporte a las personas vulnerables». «Animo a la gente a hacerse voluntaria pues es una satisfacción inmensa y además un modo de integrarte en una gran familia que comparte un mismo objetivo; ayudar a quienes más lo necesitan», añadió Gómez.

Los actos que se desarrollarán a lo largo de la tarde concluirán con el encendido de la fachada del Ayuntamiento, vestido de rojo como seña identitaria de Cruz Roja y Media Luna Roja en el mundo.