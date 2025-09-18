Cuatro consultoras aspiran a la oficina de grandes proyectos del Puerto de Gijón

Cuatro consultoras aspiran a hacerse con el contrato de de los servicios de asistencia técnica para ejecutar las tareas relativas a la oficina de gestión de grandes proyectos ... con la que la Autoridad Portuaria pretende impulsar y agilizar los proyectos estratégicos promovidos por Umicore (Ionway), Hymet Musel y Zima. Entre los tres, supondrán una inversión conjunta superior a los 1.000 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos, según estimaciones portuarias.

Las gallegas Aporta Consultores Estratégicos e Hintdecide, ambas con sede en La Coruña, así como las multinacionales Andersen Tax Legal Iberia y KPMG han presentado oferta para este contrato, que tiene un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 84.700 euros, de los que 52.500 serán los costes directos de personal de un director de proyecto y un consultor.

El Musel consideró necesario la contratación externa de esta asistencia técnica experta por la «complejidad técnica» de los proyectos, «su relevancia, la diversidad de implicaciones a tener en cuenta, así como su concurrencia temporal y el plazo disponible para el análisis y la tramitación de los correspondientes procedimientos». S

La oficina técnica de gestión de proyectos estará integrada también por personal de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado y dependerá de la dirección general de El Musel, que ocupa José Luis Barettino.

Tal y como se especifica en la descripción del objeto de contrato, entre otras funciones, la oficina dará soporte a la Autoridad Portuaria en el análisis de la documentación presentada por las empresas peticionarias, el impacto de los proyectos en los tráficos marítimos y terrestres, en la demanda eléctrica y de agua, así como en las operaciones y actividades portuarias y la compatibilidad de su implantación con la explotación, funcionalidad y desarrollo futuro del Puerto.

También deberá estudiar cómo afectan estos proyectos a las cuentas del Puerto a corto, medio y largo plazo, en relación con las tasas de ocupación de terrenos y los tráficos que generen y todos los conceptos afectados por su implantación y desarrollo.