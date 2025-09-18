El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Torre de control y edificio de servicios múltiples del Puerto de Gijón. José Simal

Cuatro consultoras aspiran a la oficina de grandes proyectos del Puerto de Gijón

La complejidad técnica de los expedientes de las concesiones y su relevancia motivaron la contratación de una asesoría técnica externa

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:50

Cuatro consultoras aspiran a hacerse con el contrato de de los servicios de asistencia técnica para ejecutar las tareas relativas a la oficina de gestión de grandes proyectos ... con la que la Autoridad Portuaria pretende impulsar y agilizar los proyectos estratégicos promovidos por Umicore (Ionway), Hymet Musel y Zima. Entre los tres, supondrán una inversión conjunta superior a los 1.000 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos, según estimaciones portuarias.

