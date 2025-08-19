El Puerto de Gijón licita la creación de una oficina para gestionar los grandes proyectos industriales

A finales de mayo, la Autoridad Portuaria de Gijón, a través de un comunicado en el que se conmemoraban los primeros cien días de ... gestión de Nieves Roqueñí y su equipo al frente de El Musel, anunció que había iniciado la creación de una oficina de gestión de proyectos, con el objetivo de impulsar y agilizar los proyectos estratégicos previstos actualmente, que «supondrán una inversión conjunta superior a los 1.000 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos». La licitación del contrato de los servicios de asistencia técnica para ejecutar las tareas relativas a esta oficina se publicó este lunes y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 11 de septiembre.

El Puerto de Gijón se encuentra tramitando en la actualidad diversos expedientes de concesiones para la instalación en la zona de servicio de proyectos industriales vinculados a sectores nuevos e innovadores, considerados por sus responsables «estratégicos y determinantes» para el futuro de El Musel y «en buena medida, de la industria en el Pricipado». Por ello, consideran necesario disponer de una «visión completa» de las implicaciones de la implantación de cada uno de los proyectos y cómo debe realizarse «para la protección del interés general portuario».

En concreto, el Puerto se refiere a los promovidos por Umicore (Ionway), Hymet Musel y Zima. El primero ocupará, en régimen de concesión 455.141 metros cuadrados en el muelle norte de la ampliación y en el valle de Aboño para la elaboración de productos intermedios para la fabricación de baterías eléctricas y su expedición por vía marítima y terrestre. El segundo ocupará 41.224 metros cuadrados en la explanada en Aboño para la instalación de una planta de producción de metanol.

Por último, el de Zima, del que Nieves Roqueñí reconoció al consejo de administración en julio no tener información, como publicó EL COMERCIO, recibió una concesión de 153.753 metros cuadrados en el muelle norte de la ampliación para implantar un centro de producción, ensamblaje y logística de elementos destinados a instalaciones eólicas marina y elementos accesorios.

Debido a la «complejidad técnica» de estos proyectos, «su relevancia, la diversidad de implicaciones a tener en cuenta, así como su concurrencia temporal y el plazo disponible para el análisis y la tramitación de los correspondientes procedimientos», El Musel considera necesario «contratar la asistencia técnica experta que contribuya a la puesta en marcha y funcionamiento de una oficina técnica de gestión de proyectos, integrada también por personal de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado».

Análisis y estudios

El contrato de la asistencia técnica para esta nueva oficina, que dependerá de la dirección general que ocupa José Luis Barettino, tiene un presupuesto base de licitación (IVA incluido) de 84.700 euros, de los que 52.500 serán los costes directos de personal de un director de proyecto y un consultor.

Tal y como se especifica en la descripción del objeto de contrato, entre otras funciones, la oficina dará soporte a la Autoridad Portuaria en el análisis de la documentación presentada por las empresas peticionarias, el impacto de los proyectos en los tráficos marítimos y terrestres, en la demanda eléctrica y de agua, así como en las operaciones y actividades portuarias y la compatibilidad de su implantación con la explotación, funcionalidad y desarrollo futuro del Puerto.

También deberá estudiar cómo afectan estos proyectos a las cuentas del Puerto a corto, medio y largo plazo, en relación con las tasas de ocupación de terrenos y los tráficos que generen y todos los conceptos afectados por su implantación y desarrollo.

El análisis de otras oportunidades de negocios portuarios, vinculados directa o indirectamente a estos proyectos, que sean de interés, así como la evaluación de las necesidades en instalaciones e infraestructuras que generen en el Puerto o en sus accesos están entre las funciones de la oficina.