Ampliación de El Musel, donde se ubicarán algunos de los nuevos proyectos empresariales, vista desde la Campa Torres. Arnaldo García

El Puerto de Gijón licita la creación de una oficina para gestionar los grandes proyectos industriales

La complejidad técnica de los expedientes de estas concesiones y su relevancia en el futuro de El Musel justifican su puesta en marcha

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 07:28

A finales de mayo, la Autoridad Portuaria de Gijón, a través de un comunicado en el que se conmemoraban los primeros cien días de ... gestión de Nieves Roqueñí y su equipo al frente de El Musel, anunció que había iniciado la creación de una oficina de gestión de proyectos, con el objetivo de impulsar y agilizar los proyectos estratégicos previstos actualmente, que «supondrán una inversión conjunta superior a los 1.000 millones de euros y la creación de más de 2.000 empleos directos e indirectos». La licitación del contrato de los servicios de asistencia técnica para ejecutar las tareas relativas a esta oficina se publicó este lunes y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 11 de septiembre.

