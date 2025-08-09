El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cartel indicativo de la autopista del mar en los accesos a El Musel, en Gijón. José Simal

Roqueñí pretende activar un nuevo modelo de autopista del mar en Gijón, sin subvenciones estatales

La presidenta de El Musel considera que la línea con Nantes «no llegó a despegar, ni realizar actividad comercial» por recibir dinero público

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:42

Todo apunta a que la nueva cúpula portuaria de El Musel, encabezada por Nieves Roqueñí, está trabajando en dar un giro de 180 grados en ... la estrategia con la que se ha estado intentando recuperar la autopista del mar entre Gijón y Nantes-Saint Nazaire a lo largo de la última década. Varios han sido los intentos que se llevaron a cabo, tanto desde el Puerto como desde las administraciones públicas, para recuperar este servicio que estuvo en funcionamiento durante cuatro años, entre 2010 y 2014, y todos ellos estuvieron centrados en la consecución de ayudas públicas que permitieran a alguna naviera asumir el servicio con garantía de rentabilidad económica.

