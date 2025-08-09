Roqueñí pretende activar un nuevo modelo de autopista del mar en Gijón, sin subvenciones estatales

Todo apunta a que la nueva cúpula portuaria de El Musel, encabezada por Nieves Roqueñí, está trabajando en dar un giro de 180 grados en ... la estrategia con la que se ha estado intentando recuperar la autopista del mar entre Gijón y Nantes-Saint Nazaire a lo largo de la última década. Varios han sido los intentos que se llevaron a cabo, tanto desde el Puerto como desde las administraciones públicas, para recuperar este servicio que estuvo en funcionamiento durante cuatro años, entre 2010 y 2014, y todos ellos estuvieron centrados en la consecución de ayudas públicas que permitieran a alguna naviera asumir el servicio con garantía de rentabilidad económica.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, que ya ha viajado a Nantes para reactivar los contactos con los responsables del puerto francés, apuesta por «trabajar de una forma distinta». Así lo compartió con el consejo de administración el mes pasado, cuando informó de la reunión en Nantes, donde se encontró con «muy buena disposición» en este objetivo de enfocar las cosas de distinta manera y «extraer lecciones aprendidas ocurridas en el periodo anterior». Hacía referencia Nieves Roqueñí a que «con la subvención por parte del Estado español y del Estado francés, no llegó la línea a tener despegue ni realizó ninguna actividad comercial». Con lo cual, todo indica que los máximos responsables de ambos puertos están pensando en otra alternativa para que «esta línea pueda volver a ser una realidad», señaló Nieves Roqueñí.

Ayudas millonarias

El trabajo que está desarrollando Autoridad Portuaria para dotar de actividad el servicio ro-ro de la terminal gijonesa, actualmente en desuso, también se ha fijado otros objetivos en el norte de Europa como destino de otras posibles líneas, como el puerto de Amsterdam, con el que Roqueñí confirmó contactos, además de Rotterdam y Hamburgo. Sin embargo, es con Nantes-Saint Nazaire donde existe un interés mutuo en recuperar una línea que estuvo en funcionamiento entre el 8 de septiembre de 2010, cuando fue inaugurada por el ministro de Fomento José Blanco, y el 16 de septiembre de 2014, cuando el Norman Atlantic de la operadora LD Lines realizó el último viaje.

Esta autopista del mar entre Gijón y Nantes nació con una aportación de fondos de la Unión Europea de 4 millones de euros, enmarcados en el programa Marco Polo II, a lo que se sumaron los 30 millones de euros de financiación conjunta que aportaron España y Francia. Para los mal pensados, el servicio estuvo operativo justo el mismo tiempo que duró el flujo de dinero procedente de las administraciones públicas. Vencidas las subvenciones, la naviera echó el cierre aduciendo pérdidas económicas e inviabilidad del servicio.

La autopista del mar tuvo unas tasas medias de ocupación superiores al 70% y un grado de penetración en el 'hinterland' desde Asturias hasta Extremadura y Lisboa, por lo que las administraciones pusieron en duda los argumentos de LD Lines. Es más, desde Puertos del Estado se llegó a poner sobre la mesa la reclamación de subvenciones, pero eso quedó en nada.

En su último año completo de funcionamiento, el de 2013, la autopista del mar, que ofrecía un servicio 'ro/pax' con tres escalas semanales en cada sentido, movió un total de 661.334 toneladas, lo que supuso un incremento del 9,70% respecto al ejercicio anterior. Un total de 52.467 pasajeros utilizaron la línea, en la que además se embarcaron para la exportación entorno a 25 mil vehículos nuevos.

El intento más serio de volver a ponerla en marcha fue el que protagonizó Balearia en 2021, tras recibir una subvención europea, pero finalmente quedó en nada. Desde entonces, muchas palabras y pocos hechos. Entre las últimas, las pronunciadas por el secretario de Estado y 'número 2' del Ministerio de Transportes, José Antonio Santano, en marzo, durante una jornada del Puerto dedicada al Corredor Atlántico. Afirmó que su departamento estaba negociando recuperar la autopista del mar, para matizar días después que es el Puerto de Gijón quien aborda ese objetivo.

De la visita que los responsables de El Musel realizaron a sus homólogos de Nantes el pasado 30 de junio queda el compromiso de diseñar una estrategia comercial e institucional conjunta para el restablecimiento del servicio, acompañada de un documento de posicionamiento para su presentación ante las administraciones de ambos Estados, así como de la Unión Europea en el marco de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y del Espacio Marítimo Común.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo encontrar operadores que estén interesados, a lo que habrá que sumar cómo encaja la estrategia que propongan las autoridades portuarias ahora sin depender de las subvenciones denostadas por Roqueñí.