El Puerto de Gijón, a la espera de que Zima active el desarrollo de su proyecto de eólica marina

De los tres grandes proyectos empresariales con los que el Puerto de Gijón aspira a convertirse en un enclave estratégico para la reindustrialización verde de Asturias ... , que son los de Hymet, Ionway y Zima, hay uno que no avanza al ritmo esperado. Así se lo transmitió la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, a los consejeros del Puerto durante el primer consejo de administración celebrado en julio, cuando uno de ellos, Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, le pidiera, en el turno de ruegos y preguntas, que resumiera la situación en al que se encontraban estos proyectos.

Se trata del destinado a la puesta en marcha de una planta de fabricación y ensamblaje de soportes metalmecánicos para la generación de energía eólica marina, para la que la Autoridad Portuaria otorgó el pasado mes de noviembre una concesión a Zima, del Grupo Daorje, de 153.000 metros cuadrados en el muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo. Nieves Roqueñí, que lleva al frente de El Musel desde febrero, reconoció a sus consejeros que no han tenido noticias de la empresa y que de la información que han podido recabar de la Administración autonómica «no consta» que haya iniciado la tramitación ambiental del proyecto.

La empresa Zima, presidida por Miguel Zorita, decidió apostar por este proyecto en solitario, tras fracasar la alianza que mantenía con Duro Felguera para su puesta en marcha. Entonces, Zima lideraba la propuesta como socio mayoritario y la previsión era que Duro se integrara en el accionariado de Dea Asturica, la empresa constituida por la primera para optar al suelo solicitado, pero esto nunca llegó a concretarse, en gran medida por la compleja situación financiera y accionarial del grupo asturiano en los últimos años. Tras varios retrasos, Zima anunció en abril del año pasado que retomaba el proyecto en solitario.

Para ello, impulsó la sociedad Dea Asturica que será la que encargada de gestionar la futura planta en la que tenían previsto construir plataformas para el despliegue de la eólica flotante. Esta nueva instalación, en la que estaba previsto invertir 85 millones de euros, generaría 300 puestos de trabajo directos, que ascenderían a 800 contando los indirectos. El objetivo de Zima es alcanzar una facturación de 300 millones de euros anuales.

Tras la aprobación por parte del consejo portuario de la concesión del suelo correspondiente en el muelle de la ampliación, la compañía adjudicataria está obligada a tramitar la declaración ambiental correspondiente con el Gobierno del Principado para lograr la concesión definitiva de los terrenos, algo que aún no ha sucedido.

Entre los requisitos que marcaban los pliegos de esta concesión, estaba el compromiso por parte de la adjudicataria a asegurar, una vez que la futura planta esté operativa, un tráfico marítimo mínimo de 86.700 toneladas.

Los planes de Zima, que el propio Miguel Zorita había explicado en una entrevista en EL COMERCIO, tras lograr la concesión fijaban en el inicio del tercer trimestre de 2025 el comienzo de la construcción de la planta y en el segundo trimestre de 2027 el arranque de la producción. Todo ello, «tras seis meses de tramitación administrativa, incluyendo la autorización medioambiental, y cierre financiero», había dicho Zorita. Transcurridos ocho meses y sin tramitación ambiental aún, estos plazos han quedado totalmente obsoletos.

Hymet e Ionway

En cuanto a los otros dos proyectos estratégicos, Nieves Roqueñí pudo dar mejores noticias a sus consejeros y confirmó que ambos mantienen un contacto «permanente» con la Autoridad Portuaria. En relación a Hymet Musel, proyecto para producir hidrógeno verde y metanol que prevé una inversión superior a 71 millones de euros, Roqueñí aseguró que «están pendiente de terminación el trámite ambiental y además están realizando labor comercial». En cuanto a Ionway, compañía participada por Umicore y PowerCo (Volkswagen) fábricar precursores de materiales activos catódicos, un componente esencial para las baterías de coches eléctricos, la presidenta de El Musel, aseguró que se encuentra «trabajando en la ingeniería de detalles, trabajo que han informado que les ocupará todo este año».