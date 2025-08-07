El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Terrenos de la ZALIA, en San Andrés de los Tacones, vistos desde el Monte Areo. Damián Arienza

Foro arremete contra los retrasos en el desarrollo de la ZALIA de Gijón: «Es el mejor ejemplo de la incompetencia del gobierno de Barbón»

Pumares califica de «lastre» al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, y asegura que «el Principado tiene inmensas oportunidades de inversión, pero mientras gobierne el PSOE las veremos pasar ante nuestros ojos»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:50

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, criticó este jueves el nuevo retraso en la construcción de la subestación eléctrica en ... la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), cuya puesta en funcionamiento no se prevé hasta, como mínimo, el año 2027. Para Pumares, esta situación representa «el mejor ejemplo de la incompetencia del Gobierno de Barbón», y señaló directamente al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como «un lastre para el desarrollo de Asturias».

