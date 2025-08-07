Foro arremete contra los retrasos en el desarrollo de la ZALIA de Gijón: «Es el mejor ejemplo de la incompetencia del gobierno de Barbón»

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, criticó este jueves el nuevo retraso en la construcción de la subestación eléctrica en ... la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA), cuya puesta en funcionamiento no se prevé hasta, como mínimo, el año 2027. Para Pumares, esta situación representa «el mejor ejemplo de la incompetencia del Gobierno de Barbón», y señaló directamente al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como «un lastre para el desarrollo de Asturias».

El dirigente forista recordó que «llevamos años escuchando promesas, anuncios y titulares grandilocuentes sobre la ZALIA, pero lo único que nos ha ofrecido Adrián Barbón y sus consejeros en relación con este proyecto son excusas, retrasos y mentiras», y lamentó que »ni siquiera las parcelas ya urbanizadas van a contar con suministro eléctrico antes del año 2027, lo que lastra cualquier posibilidad seria de atraer inversión«.

Pumares advirtió de que la ausencia de infraestructuras básicas como la energía eléctrica convierte en papel mojado cualquier intento de comercialización de suelo logístico, y supone un nuevo golpe para Gijón y para Asturias. «Estamos hablando de un proyecto estratégico que lleva más de dos décadas en marcha y que sigue paralizado por culpa de la incapacidad de los gobiernos socialistas de Asturias, lo que supone un obstáculo inasumible para la atracción de grandes proyectos empresariales», añadió.

Contraste con el Ayuntamiento de Gijón

El secretario general de Foro Asturias advirtió que «el Principado de Asturias tiene inmensas oportunidades de inversión, pero mientras gobierne el PSOE las veremos pasar ante nuestros ojos». Además, Pumares criticó que el Gobierno de Barbón «ni planifica, ni ejecuta, ni defiende los intereses de Asturias ante el Gobierno de Pedro Sánchez». Esto afirmó Pumares, contrasta con lo que ocurre en Gijón: «Mientras en el Ayuntamiento de Gijón con Carmen Moriyón al frente no se frena un solo proyecto y, al contrario, se ponen todos los recursos a disposición para que Gijón y Asturias crezcan, el Principado es sistemáticamente incapaz de hacer su trabajo». «La gestión de Foro Asturias allí donde gobierna es ágil y, además, transparente. Tener enfrente una Administración con 20 veces más recursos que no sólo no es capaz de ejecutar los proyectos sino que engaña a la ciudadanía cada seis meses es desesperante», incidió.

El diputado autonómico de Foro Asturias reclamó que se aceleren de inmediato todos los trámites necesarios para dotar de suministro eléctrico a la ZALIA, y que se prioricen las actuaciones para garantizar que las fases ya urbanizadas puedan acoger proyectos empresariales reales. «Lo que no puede seguir ocurriendo es que los asturianos tengamos que pagar durante décadas un proyecto que por culpa de la incompetencia socialista ni genera empleo ni cumple su función», concluyó.