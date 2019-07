La defensa de la intermodalidad de la nueva estación une a todos los grupos políticos Un grupo de ciudadanos charla en el 'solarón', mientras pasea a sus mascotas. / AINARA ALONSO El equipo de gobierno defiende que se trata de una parte «esencial» del plan de vías, que sigue «pendiente de los estudios que se están realizando» AIDA COLLADO GIJÓN. Miércoles, 10 julio 2019, 01:02

El mismo consenso que mostraron los grupos políticos del Ayuntamiento al alcanzar un acuerdo sobre el plan de vías volvió a evidenciarse ayer, más firme que nunca, para defender el carácter intermodal de la estación prevista para la ciudad. A estas alturas, el hecho de que la nueva infraestructura aunaría en una única estación los servicios de autobús y tren parecía fuera de debate. Sin embargo, las declaraciones del presidente de Alsa, Jacobo Cosmen, priorizando su centralidad al carácter intermodal que recoge el proyecto en curso han reabierto una espita que tanto el equipo de gobierno de Gijón como la oposición han querido zanjar con una postura tan unánime como categórica.

La portavoz socialista, Marina Pineda, tachó de «irrenunciable» la intermodalidad, que definió como «algo esencial en el plan de vías». Un elemento, amplió, «consustancial» a este. No obstante, el Ayuntamiento permanece pendiente «de los estudios que se están realizando». Con la pelota en el tejado del ministerio, el Consistorio no obviará los consejos de los técnicos. Quiere que el proyecto salga adelante, con el consenso de los ejecutivos regional y central, y la no menos importante garantía de que Gijón podrá asumir la operación sin hipotecarse. De hecho, de lo que aconsejen los técnicos del ministerio dependerán todas las decisiones que se adopten en adelante, teniendo en cuenta que el desarrollo de la obra es una prioriad para la nueva Corporación.

Ciudadanos no se mostró más flexible con los deseos del empresario. «La intermodalidad del transporte público constituye uno de los elementos esenciales del plan y es fundamental para garantizar una adecuada movilidad no solo ya en Gijón, sino también en nuestros desplazamientos interurbanos. No vamos a renunciar a ella», argumentó el edil Rubén Pérez Carcedo.

No fue el único en defender que las estaciones de tren y de autobús estén juntas y ubicadas frente al Museo del Ferrocarril, tal y como recoge el proyecto, para recuperar «cierta centralidad». También la portavoz municipal del PP, Ángeles Fernández Ahuja, dio la cara por la ubicación acordada en julio de 2017. «Es una infraestructura irrenunciable que debe conciliar centralidad e intermodalidad, siendo la mejor y más eficaz garantía de conectividad para el futuro» de la ciudad, insistió. Los populares, eso sí, aprovecharon la ocasión para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «dejar de mover papeles sin resultado concreto alguno y a que se ponga a trabajar de una vez por todas en favor de Gijón».

Intermodalidad, centralidad -en la medida de lo posible- y soterramiento son las tres características de las que «siempre ha hablado Foro». Las que ayer recuperó el concejal Jesús Martínez Salvador, quien coincidió con los demás grupos en que «la estación debe ser intermodal y estar lo más cerca posible del centro». «Por eso siempre defendimos que era mejor el Museo ferrocarril que el entorno de Moreda», recordó.

No se anduvo con medias tintas Yolanda Huergo, de Podemos Equo. La edil aseguró que la propuesta de Cosmen obedece a «un interés absolutamente económico y empresarial». Y añadió que si Gijón quiere una movilidad del siglo XXI «necesitamos una estación intermodal», rechazando el debate que contrapone esta intermodalidad a la centralidad de la infraestructura.

«El plan de movilidad es absolutamente estratégico y responde al interés general de la ciudad», confirmó, con otras palabras, el concejal de IU-IAS, Aurelio Martín. Cualquier interés particular «por muy legítimo que sea», ahondó, ha de estar «supeditado» al de todos los gijoneses.

Así las cosas, ninguno de los grupos que participó en el acuerdo alcanzado al final de la pasada legislatura prevé cambios en el proyecto. Ninguno, parece, apoyará la postura de Cosmen. Tampoco Vox, hoy con dos concejales pero sin representación municipal en el momento del pacto, se mostró muy por la labor de dar un paso atrás. A pesar de lo «limitado» de la información que manejan, están conformes con la decisión adoptada de forma consensuada por los demás partidos. «Sabemos que está previsto un estudio con un coste muy importante y que prevé la estación intermodal. Esa propuesta es por la que prácticamente todos los grupos políticos municipales que nos han precedido han apostado y a nosotros, en principio, nos parece correcta». Eladio de la Concha, edil de esta formación, no ocultó su sorpresa por las palabras disonantes de Cosmen sin que, por otro lado, «concrete nada más que un deseo, sin especificar forma de financiación, ubicación o ninguna otra cuestión relativa a esa supuesta y novedosa estación de autobuses, en contradicción con lo estudiado hasta ahora». Sea como fuere, al igual que los demás, confía en que esto «no abra un nuevo problema que enquiste la movilidad y comunicación de Gijón». Ciudad que se merece «modernizar» sus estaciones.