Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»

Un grupo de vecinos del barrio de Contrueces, en Gijón, asegura vivir en vilo desde hace meses por los problemas de convivencia que, aseguran, ... genera una pareja residente en la calle Río Cares y a los que cinco de ellos han denunciado en la comisaría de la Policía Nacional. Hay al menos ocho denuncias por delitos de daños, lesiones y amenazas. Algunos casos ya han sido juzgados (con el resultado de condena para los acusados) mientras que otros están a la espera de juicio. «La cuestión es que ahora ellos están presentando denuncias falsas contra algunos vecinos», cuenta una de las denunciantes.

Los vecinos, añade, «estamos desesperados. No sabemos qué más podemos hacer» para poner fin a una situación que califican de «insostenible»: «Nos insultan, nos agreden, nos amenazan. No se puede vivir así. Yo tengo miedo a salir sola de casa por lo que pueda pasar».

En su caso, relata que los problemas con la pareja comenzaron hace «unos diez meses», sobre todo a raíz de que bajara a la calle a tratar de ayudar a un vecino al que los dos jóvenes estaban agrediendo y después acompañara a ese mismo vecino hasta el centro de salud para ser atendido de las lesiones. «Desde ese día, me cruzaron».

Como otros vecinos en su misma situación, asegura que tanto ella como su pareja son objeto de continuas amenazas –incluso de muerte–, insultos y actos vandálicos, como haberles tirado una bolsa con heces por la ventana al interior de su vivienda.

La primera denuncia que ellos presentaron contra los jóvenes tiene fecha del 7 de julio. Apenas dos días después volvieron a acudir a comisaría para dejar constancia de los daños con los que había aparecido el coche de ella, «cumpliendo la amenaza que nos hicieron por haberles denunciado». Por los hechos ocurridos el 7 de julio, los dos jóvenes están citados como acusados en un juicio que está previsto que se celebre el próximo 30 de octubre.

Condenado

La pasada semana uno de ellos ya fue condenado por un delito leve de lesiones y otro de amenazas contra uno de sus vecinos. La sentencia le impone sendas multas que suman 720 euros.

Se da la circunstancia de que el otro de los denunciados cuenta con varios antecedentes por estafa, delitos por los que llegó a ingresar en la prisión asturiana. Se trata del joven que, hace aproximadamente diez años, se hizo pasar por la madre de una niña con una enfermedad rara para recabar dinero a través de una campaña en redes sociales. Luego se demostró que era una estafa.