El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Vecinos de la calle Río Cares que han denunciado a la pareja. J. M. PARDO

Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»

Vecinos de Contrueces han presentado al menos ocho denuncias contra una pareja del barrio por daños, lesiones y amenazas. Uno de ellos ya ha sido condenado

E. C.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:10

Un grupo de vecinos del barrio de Contrueces, en Gijón, asegura vivir en vilo desde hace meses por los problemas de convivencia que, aseguran, ... genera una pareja residente en la calle Río Cares y a los que cinco de ellos han denunciado en la comisaría de la Policía Nacional. Hay al menos ocho denuncias por delitos de daños, lesiones y amenazas. Algunos casos ya han sido juzgados (con el resultado de condena para los acusados) mientras que otros están a la espera de juicio. «La cuestión es que ahora ellos están presentando denuncias falsas contra algunos vecinos», cuenta una de las denunciantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  2. 2

    Los secretos del interior del palacete de Capua, en Gijón
  3. 3 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  4. 4 Acepta una condena por daños el «vecino rabioso» de Feleches, en Siero
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Una nueva hornada de futuros policías locales en Gijón: «Mi padre y uno de mis tíos son policías»
  7. 7 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  8. 8

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  9. 9 Muere a los 21 años Billy Vigar, canterano del Arsenal
  10. 10 Un coche invade la acera y se empotra contra una valla en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»

Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»