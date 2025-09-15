La Reguerona asegura la calidad del saneamiento de Gijón durante el próximo cuarto de siglo

La entrega de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste, conocida como conocida popularmente como La Reguerona ... , fue este lunes un acto de reivindicación de la colaboración entre administraciones en beneficio de la ciudadanía. Así lo reivindicaron en sus intervenciones tanto el concejal gijonés y presidente de la Empresa Municipal de Aguas, que gestiona el equipamiento, Jesús Martínez Salvador, como la directora general del Agua del Gobierno del Principado, Vanesa Mateo, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, que fue el encargado de traducir a números el esfuerzo de la Administración General del Estado en la modernización del saneamiento de Gijón.

«Se han invertido unos 70 millones de euros, sumando la depuradora del este y esta que hoy entregamos al Principado para su gestión», señaló. «Con esto colocamos a Gijón y a los municipios de su entorno en un escenario de certidumbre en materia de respuesta en la calidad de la prestación del servicio de entre 20 y 25 años a futuro», aseguró Morán.

En total, el secretario de Estado cuantificó en unos 500 millones de euros el importe que la Administración General del Estado invierte en Asturias en el ciclo del agua, «sumando el conjunto de previsiones en obras ejecutadas, en ejecución y proyectos que están en marca para solicitud o redacción». Situó en 300 millones lo empleado en saneamiento y restauración o mantenimiento de cauces y en 200 millones los dirigidos a abastecimiento. «Damos un salto muy importante a las expectativas que habían planteado no pocos ayuntamientos de la región y el propio Principado para dar estabilidad a uno de los elementos que constituyen el ámbito de mayor vulnerabilidad frente a las incertidumbres que el impacto del cambio climático supone en estos momentos», argumentó.

Jesús Martínez Salvador destacó la importancia que tuvo en «la concepción, desarrollo y reforma» de la planta de Aboño la colaboración entre instituciones públicas «tan demandadas por los ciudadanos» y quiso agradecer también su esfuerzo a «ingenieros, técnicos, operarios y otros de quienes injustamente a veces nos olvidamos».

Agradecer la paciencia vecinal

Elogió también «la comprensión, colaboración y paciencia» de los vecinos de Jove, representados en su presidente Virgilio Herrero, por las molestias de la obra, y pasó de puntillas por «las importantes asignaturas pendientes en nuestra ciudad, especialmente en la zona oeste», como la estación intermodal, los acceso de El Musel o «conseguir suelo para vivienda y esparcimiento en Jove», en los que también deben colaborar las tres administraciones. «Por parte del Ayuntamiento no va a quedar», finalizó.

A las puertas del recinto de la planta, miembros del sindicato LCT entregaron a las autoridades una solicitud de reunión «urgente» para tratar la gestión de las obras y las condiciones laborales.