Bárbara Monte Donapetry, Vidal Gago, Hugo Morán, Adriana Lastra, Vanesa Mateo y Jesús Martínez Salvador, durante la visita a las instalaciones de la planta. Damián Arienza

La Reguerona asegura la calidad del saneamiento de Gijón durante el próximo cuarto de siglo

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sitúa en 500 millones de euros la inversión estatal en el ciclo del agua en Asturias

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:09

La entrega de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste, conocida como conocida popularmente como La Reguerona ... , fue este lunes un acto de reivindicación de la colaboración entre administraciones en beneficio de la ciudadanía. Así lo reivindicaron en sus intervenciones tanto el concejal gijonés y presidente de la Empresa Municipal de Aguas, que gestiona el equipamiento, Jesús Martínez Salvador, como la directora general del Agua del Gobierno del Principado, Vanesa Mateo, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, que fue el encargado de traducir a números el esfuerzo de la Administración General del Estado en la modernización del saneamiento de Gijón.

