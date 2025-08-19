El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia de 117 descendientes de Jovellanos en el llagar El Trole. B. C.-J.

Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón

Celebran en un llagar su feliz reencuentro tres años después

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 06:51

Han pasado 214 años de la muerte del gran ilustrado gijonés. Sin embargo, su huella mantiene incólume el brillo. De ello dieron ayer fe 117 ... descendientes de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), reunidos en el llagar El Trole. La cita familiar, aclaró Blanca Cienfuegos-Jovellanos, no tenía lugar desde 2022. La hacen siempre que pueden para preservar sus querencias y, con tal motivo, se desplazaron ayer a Gijón miembros procedentes de República Dominicana, Bélgica, Alemania, Madrid, Valladolid y otros muchos lugares de la geografía española. Y hubo quien llegó, un poco tarde, de El Molinón tras presenciar felizmente el 2-1 al Córdoba.

