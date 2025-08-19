Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
Celebran en un llagar su feliz reencuentro tres años después
Gijón
Martes, 19 de agosto 2025, 06:51
Han pasado 214 años de la muerte del gran ilustrado gijonés. Sin embargo, su huella mantiene incólume el brillo. De ello dieron ayer fe 117 ... descendientes de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), reunidos en el llagar El Trole. La cita familiar, aclaró Blanca Cienfuegos-Jovellanos, no tenía lugar desde 2022. La hacen siempre que pueden para preservar sus querencias y, con tal motivo, se desplazaron ayer a Gijón miembros procedentes de República Dominicana, Bélgica, Alemania, Madrid, Valladolid y otros muchos lugares de la geografía española. Y hubo quien llegó, un poco tarde, de El Molinón tras presenciar felizmente el 2-1 al Córdoba.
Sabido es que Jovellanos falleció sin descendencia. Él fue el hijo número once de los trece concebidos por Francisco Gregorio Jovellanos y Francisca Apolinaria Jove. Los fallecimientos de sus hermanos mayores dejaron a Gaspar Melchor como heredero del mayorazgo, que a su vez transmitió al primogénito de su hermana Benita, Baltasar de Caso Cienfuegos-Jovellanos. La reunión de ayer es precisamente de los descendientes de esta rama. «Nosotros somos 'los de Benita'», aclaró Blanca, «pero evidentemente hay otras».
De su hermana Benita, la tercera concebida por sus padres, hablaba elogiosamente el ilustrado gijonés. Reconocía que su figura no era esbelta, «pero la naturaleza la favoreció en las dotes de su alma, que son de las más sobresalientes». Y al fallecer sus dos hermanas mayores, acabó por encargarse del gobierno de la casa y el cuidado de la prole, lo cual estrechó lazos entre ella y el prócer gijonés. Casó Benita con Baltasar González de Cienfuegos y Caso, con quien tuvo cinco hijos: José María, Francisco Javier, Baltasar Ramón, Escolástica y María del Carmen, siendo el tercero el que dio continuidad al mayorazgo. Los 117 Cienfuegos-Jovellanos reunidos, inspirados en el prócer, aprobaron anoche una real orden: en la próxima cita llevarán cartel identificativo.
