La desembocadura del Piles, de nuevo bajo la lupa por olores y peces muertos Una gaviota picotea un pez muerto en la desembocadura del río. / J. C TUERO El Ayuntamiento tomó muestras a última hora de la tarde ante «un episodio de características similares al de fechas recientes» I. VILLAR / M. M. GIJÓN. Jueves, 10 octubre 2019, 01:26

La detección de «fuertes olores» y la aparición de más peces muertos en la desembocadura del Piles obligó a última hora de la tarde de ayer al Ayuntamiento de Gijón a activar nuevamente su protocolo interno de actuación para tomar muestras que permitan «determinar el origen de un episodio de características similares al ocurrido en fechas recientes». Fue precisamente la presencia de peces muertos en esta misma la zona lo que hace dos semanas obligó al cierre parcial de la playa mientras se realizaban los oportunos análisis. Y si bien la Concejalía de Medio Ambiente concluyó que el motivo había sido la falta de oxígeno en el agua por un exceso de algas, esos mismos días dio comienzo un estudio del río que determinó la presencia en algunas zonas, a menos de un kilómetro de la playa, de bacterias fecales que exceden en 48 veces lo que sería aceptable en una zona de baño.

Según apuntó ayer el concejal Aurelio Martín, aunque los análisis de contraste realizados posteriormente -dos con pleamar y dos con bajamar- dieron resultados «un poco mejores», especialmente los que coincidieron con la marea más alta y por tanto con más dispersión en el agua, la conclusión sigue siendo que «hay una contaminación muy seria» en el río por este tipo de microorganismos.

Precisamente ayer Martín se reunió en Oviedo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), Manuel Gutiérrez, quien descartó problemas de contaminación en las aguas del Piles que están bajo su competencia, que abarcan todo el curso del río desde su nacimiento hasta Las Mestas. Una analítica realizada el pasado jueves en tres puntos del Piles y otros tres del río Peñafrancia dio como resultado «una buena calidad del agua».

No obstante, Gutiérrez se comprometió a repetir la prueba en un día lluvioso para cotejar los datos de uno y otro escenario y acordó con el Ayuntamiento hacer análisis cada trimestre «hasta que se determine ya una pauta clara de comportamiento del río». Se harán también tanto con tiempo seco como lluvioso «para ver si en días con precipitaciones existe algún tipo de lixiviado u otro tipo de contaminación que no se detecte en otras condiciones». El presidente de la CHC añadió que tampoco constan incumplimientos de las condiciones que rigen para los catorce puntos autorizados a hacer vertidos a lo largo de ese tramo, ni en las siete instalaciones ganaderas que tienen censadas. «Se ve que tienen implantadas buenas prácticas».

Martín consideró «un alivio» los datos facilitados por la Confederación, «porque vemos que el problema no afecta a todo el río y nos permite tenerlo localizado. A partir de ahí, haremos un diagnóstico que estará listo en pocas semanas, y un plan de actuaciones que incluirá obras, sin ir más lejos en la Feria de Muestras».

Manchas en Poniente

Los peces muertos en el Piles no fue el único problema detectado ayer en el litoral, ya que también aparecieron manchas flotando en el agua de la playa de Poniente. Por su parte el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, reivindicó anoche en el programa 'La Lupa' el acuerdo plenario de toda la oposición para «interrumpir» los planes del gobierno local de suprimir el Observatorio de la Playa en aras de la transparencia, información y participación: «Es un aviso de que no puede hacer lo que quiera, porque no tiene mayoría absoluta».