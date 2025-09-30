Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos» «Siempre recordaremos tu sonrisa. Parabas el tiempo para escucharnos», afirmaron los amigos de la mujer de 45 años fallecida en un accidente doméstico en Granda

Eran las cuatro de la tarde del último día de septiembre cuando la sala 1 del tanatorio de Cabueñes se llenó de lágrimas y dolor para despedir a Lucía Pérez Expósito, la profesora de 45 años y entregada madre de dos niñas que perdió la vida el pasado domingo tras sufrir el impacto del portón de entrada de su casa en Granda. «Esto no tendría que estar pasando. Solo pensamos ahora en cuidar de las nenas», comentaron los padres de la víctima, Laudy Expósito y Jaime Pérez. El gentío se abrazaba intentando darse consuelo. «Como tú nos enseñaste. Hay que demostrar el amor, nos decías. Recordaremos tus rizos y tu eterna sonrisa. Parabas el tiempo para escucharnos», relató su gran amiga, Alicia Fernández, quien agradeció a sus padres que le permitieran poder hablar. «Nos repetías que había que saltarse la norma y seguir bailando aunque la música parase. Por ti y tus niñas, nosotras, tu tribu, como nos llamabas seguiremos haciéndolo».

Tomó tras ella la palabra otra amiga, Jana Mores. Llevo dos días pensando qué decir, pero solo tú sabrías hacerlo y cuidar de todas con esa forma natural con la que lo hacías. Estamos desoladas y rotas de dolor», expresó entre lágrimas. Tras ella, un amigo de la familia confesó que la palabra bondad definía a Lucía perfectamente. «Hablabas claro y sin tapujos pero siempre con respeto, cariño y prudencia».

Ampliar Lucía Pérez Expósito, en una imagen disfrutando de la naturaleza, «donde se sentía libre», destacaron sus amigas. E.C.

Natural del barrio de La Arena, Lucía Pérez Expósito residía desde hacía más de una década en Granda. La parroquia entera se quedó sin aliento al leer la noticia», subrayó una vecina. Orientadora en el colegio Noega, también había ejercido en el Miguel de Cervantes, Jacinto Benavente y el CRA de La Marina, entre otros. El director de este último, Lluismi Orviz, subrayó que «miraba por los alumnos, pero también por los compañeros. Siempre estaba dispuesta a ayudar. No me lo creo», confesó. Activista del movimiento LGTBI+ y de la familia del Orgullín, «era una mujer reivindicativa y luchadora. Todavía estuve el viernes con ella», comentó Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI.

Homenaje en diciembre

Portaban la camiseta del grupo de fútbol DiverXente sus compañeras, a las que se había unido hace unos años. «Siempre nos animaba. Deja un vacío enorme», dijeron. «Y como ella hubiera querido, con una fiesta la despediremos», afirmó Fernández. «En diciembre, el mes de su cumpleaños, organizaremos un homenaje en su honor», aseveró.

