Detenido en Gijón un joven de 18 años por robar en el interior de varios coches Fue interceptado en la avenida Pablo Iglesias con una linterna y una mochila en la que el encontraron una tarjeta de gasolinera que coincidía con la matrícula de uno de los vehículos afectados

María Agra Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:33

Un joven de 18 años fue detenido por la Policía Local de Gijón la pasada madrugada como presunto autor de varios robos perpetrados en el interior de vehículos aparcados en calles del barrio de La Arena. Según pudo saber EL COMERCIO, dos agentes que estaban patrullando por la calle Marqués de Casa Valdés fueron requeridos a las 4 de la madrugada del domingo por un sereno que había localizado un vehículo con una ventanilla rota y el interior revuelto.

Los agentes inspeccionaron la zona en busca de coches con similares circunstancias y localizaron otro en la calle Alonso y más tarde otro en Ezcurdia y en Rufo García Rendueles, por lo que dieron aviso a la sala operativa. Al tiempo, una patrulla que transitaba por la avenida de Pablo Iglesias observó a un joven que portaba una linterna encendida y una mochila y que mostró una actitud esquiva al detectar la presencia policial.

Los agentes le interceptaron y realizaron un cacheo superficial. En la mochila, los policías encontraron varios enseres como una cazadora, unas gafas de sol, tarjetas de gasolinera con nombres que no coincidían con el suyo, varias pulseras, etcétera. Se da la circunstancia de que la matrícula de uno de los vehículos afectados coincidía con la matrícula de una de las tarjetas de gasolinera que llevaba en su mochila, por lo que los agentes procedieron a detenerle.

También en la calle poeta Ángel González, en Viesques, aparecieron este lunes varios coches con la ventanilla reventada y el interior todo revuelto.