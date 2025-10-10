Detenido por quemar la vivienda de la vecina «problemática» de El Coto, en Gijón Al parecer, según ha podido saber EL COMERCIO, se trata de un individuo que tendría desavenencias con la mujer que reside en el bajo de un patio interior entre las calles Manuel Junquera y Conde Toreno

Bomberos, Policía Local y Nacional en el lugar donde se produjo el fuego, en el barrio de El Coto.

Olaya Suárez Gijón Viernes, 10 de octubre 2025, 11:10 | Actualizado 11:29h. Compartir

La Policía Nacional detuvo este jueves a última hora de la tarde a un hombre acusado de prender fuego a la vivienda de la vecina «problemática» del barrio de El Coto, en Gijón. Al parecer, según ha podido saber EL COMERCIO, se trata de un individuo que tendría desavenencias con la mujer que reside en el bajo de un patio interior entre las calles Manuel Junquera y Conde Toreno.

Según constató la inspección realizada por la Brigada de Policía Científica, habría utilizado a acelerantes para propagar las llamas. La mujer no resultó afectada, ya que pudo salir por sus propios medios. El detenido pasará a disposición del juzgado de guardia de Gijón.

Los vecinos se muestran muy preocupados por la situación que se vive en el bajo que desde hace un año aproximadamente se utiliza como vivienda y foco habitual de incidentes entre personas con drogodependencia. La próxima semana la asociación de vecinos mantendrá una reunión con el ayuntamiento y las fuerzas de seguridad para abordar este asunto.