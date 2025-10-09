Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes

Olaya Suárez Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 13:45 Compartir

Los bomberos sofocaron este mediodía en el barrio gijonés de El Coto el fuego que se originó en un bajo que sirve como vivienda a una mujer que en los últimos meses ha protagonizado numerosos incidentes. La Policía Nacional investiga si se trata de un incendio provocado, como así apuntan las primeras inspecciones realizadas en el local que a diario es motivo de conflictos vecinales al ser frecuentado por personas con problemas de drogodependencia.

Los hechos ocurrieron sobre las 12 del mediodía. «Estábamos en casa y empezamos a escuchar explosiones y a oler mucho a quemado, tuvimos que salir con lo puesto a la calle porque parecía que iba a explotar todo», relatan vecinos de la calle Manuel Junquera.

En pocos minutos se desplegaron en la zona numerosos efectivos de Policía Local, Policía Nacional y bomberos, quienes procedieron a acceder al local y a sofocar el fuego, que generó una densa humareda visible desde todo el barrio. Preocupaba especialmente que en la vivienda se acumulaban varias bombonas de butano y garrafas de lo que parecía ser combustible.

«Si esto llega a ser por la noche hubiese acabado en tragedia, estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer para que nos solucionen este problema», lamentan los vecinos. Hace apenas unas semana la mujer protagonizó un incidente al salir a la calle esgrimiendo un cuchillo y amenazando a unas personas con las que al parecer había tenido un conflicto, presuntamente, relacionadas con el consumo de estupefacientes.

El local que utiliza como vivienda está ubicada en unos pasos interiores de manzana entre las calles Conde Toreno y Manuel Junquera.