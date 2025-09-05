Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón «Vive en un bajo entre la calle Conde Toreno y Manuel Junquera y es un continuo trasiego de gente que va a comprar droga, estamos desesperados...», claman en el barrio

Olaya Suárez / Susana Tejedor Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 18:47 Compartir

«Estamos hartos». Así resumen los vecinos de El Coto, en Gijón, el problema que viven desde hace meses con una «mujer muy conflictiva» que reside en un local en el pasaje entre las calles Manuel Junquera y Conde de Toreno en el que, supuestamente, «vende droga». Al «trasiego constante» se suman «las voces a cualquier hora de la madrugada» y también «la inseguridad que genera en el entorno».

Hace apenas unos días la mujer, de unos 50 años, protagonizó un violento episodio con otros individuos con los que al parecer tuvo desavenencias en el local que ha convertido en su casa. Salió con un cuchillo de grandes dimensiones amenazando a dos hombres y profiriendo insultos y amenazas. A plena luz del día y con menores mirando desde las ventanas.

«Parece que no van a hacer nada hasta que pase algo grave, que acabará pasando porque cada vez está más pasada de vueltas», dice un vecino, quien añade: «Son todos problemas, voces, peleas, un trasiego de gente... Ya no sabemos qué hacer para poder tener un poco de tranquilidad». Los vecinos aseguran estar «desesperados» por una situación que se prolonga en el tiempo y que «a día de hoy no parece tener solución».

Tanto la Policía Local como la Policía Nacional han acudido al lugar en numerosas ocasiones por alertas vecinales.

Se da la circunstancia de que la mujer vive a escasos 50 metros del trastero en el que fue hallado el cadáver de un hombre de 44 años el pasado mes de febrero. Fueron sus compañeros de un centro asistencial que frecuentaba quienes alertaron a las fuerzas de seguridad al no tener noticias suyas desde hacía días.