Color y ritmos latinos en Gijón por el Día de la Hispanidad

Eva Hernández Gijón Domingo, 12 de octubre 2025, 13:14

«Salimos de nuestros países con el corazón en la mano, pero llegamos a otro que nos ha acogido muy bien». Es el sentimiento que resumía Jenny Riveros, de la Asociación de Inmigrantes Factor Común, y que comparten las decenas de participantes de una colorida marcha que esta domingo tuvo lugar por Gijón, desde las Letronas hasta el Campo Valdés, con motivo del Día de la Hispanidad. «Queremos reivindicarnos y mostrar que estamos unidos y hermanados, como una sola familia», destacaba esta colombiana, que acudió a la cita con el traje tradicional cundiboyacense, de la zona de Bogotá, Cundianamarca y Boyacá, con el que junto a otros compatriotas bailaba la carranga como muestra del folclore andino.

Fue una marcha con mucho ritmo y color. El ritmo de la música tradicional, pero también de canciones que llevan años trascendiendo fronteras e incluso el océano, con artistas de un lado y otro del Atlántico, entre los que no faltaba la internacional Shakira. Y el color de las banderas que iban precediendo a cada grupo nacional -con la de España abriendo el desfile- y de los trajes tradicionales de los diferentes países participantes: Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, México, Venezuela, República Dominicana, Paraguay y también Rumanía, con una extensa comunidad inmigrante en Gijón y recibida en este caso, pese a su distintos idioma y cultura, como un grupo latino más. Muchos de los participantes mostraban carteles con productos tradicionales de diferentes países, del taco mexicano al café de Colombia, y en este homenaje a las culturas tampoco faltaron disfraces, como los de los diablos cojuelos de la República Dominicana e incluso una persona vestida de cobaya. «Es un día muy especial», destacaban los participantes de esta actividad impulsada por Faimas (Federación de Asociaciones de Integración Multicultural en Asturias), cuya presencia sorprendió a muchas personas que a esa hora paseaban por esta zona de Gijón.

