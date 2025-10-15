«Con un teléfono y dos manos somos capaces de salvar una vida»

Eva Hernández Gijón Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:28 Comenta Compartir

Con motivo del Día Mundial de la RCP, más de 7.000 alumnos intentarán batir el récord de la maniobra de reanimación cardio pulmonar simultánea. Será este jueves en el Palacio de los Deportes, Gijón, a las doce horas. En el evento, que será presentado por Juan Luis Más, habrá sorteos y actividades previas, como cuentacuentos.

«Es muy importante que nuestros jóvenes estén bien formados y sepan realizar una reanimación cardio pulmonar para que en un momento dado puedan salvar vidas», recalcó el concejal de Deportes, Jorge Pañeda que presentó el evento en el Ayuntamiento junto a la responsable del Centro de Medicina Deportiva del Patronato Deportivo, Esther Álvarez.

Acudirán 1.020 alumnos de la escuela infantil de Castiello, el colegio Río Piles, Alfonso Camín, Montedeva y los institutos El Piles y Doña Jimena. De fuera de Gijón, estarán presentes el colegio Palacio de Granda y el Instituto de Pravia. Para la participación online habrá 4.114 alumnos de 14 centros de Gijón y 2.853 de trece centros de todo Asturias: Carreño, Villaviciosa, Gozón, Avilés, Colunga, Pola de Siero, Mieres, Langreo y Cangas del Narcea. Del resto de España participarán desde Ávila, Córdoba, La Palma y Valencia. Como novedad, este año también se unirán alumnos desde Tolima, Colombia, que «a pesar de la diferencia horaria se han querido sumar», indicó Álvarez.

Para este evento colaborarán con la visita de deportistas y regalos para el sorteo el Sporting, el Grupo Covadonga, el Cub de Natación Santaolaya, Circulo Gijón Noega Baloncesto, Siroco y Solimar Hockey Club y el CIF de La Laboral. También habrá varios premios como maniquíes simuladores de RCP, un año de cardio protección integral o un taller con Puppy's Cuentacuentos.

El 60% de las paradas cardio pulmonares «ocurren en los domicilios», señaló Álvarez. «De cada cuatro paradas, tres son presenciadas pero las estadísticas nos dicen que poca gente actúa», lamentó. «Solo el 50% decide que va a hacer algo, como llamar al 112 y, de ellos, tan solo la mitad decide arrodillarse y hacer la RCP. Cada minuto que pasa sin que se haga nada esa persona pierde un 10% de vida», explicó. Por eso, este jueves quieren que cale el mensaje: «con un teléfono para llamar a emergencias y nuestras dos manos somos capaces de salvar una vida».

III Maratón RCP con las manos

A parte del récord simultáneo, este jueves de 16 a 18 horas se realizará el III Maratón RCP con las manos 2025 en el entorno de los Jardines de la Reina. Allí, toda la población podrá aprender la técnica de la reanimación cardio pulmonar, participar en la maratón, visitar una ambulancia o conocer otras técnicas de primeros auxilios.

