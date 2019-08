Se intensifica la búsqueda del hombre de 38 años desaparecido desde el miércoles en Gijón 01:10 Batida hoy por la mañana en La Providencia, con familiares y amigos de Diego, en el recuadro de la esquina superior izquierda / DAMIÁN ARIENZA Familiares y voluntarios realizan una batida en la zona de La Providencia para tratar de encontrar pistas sobre el paradero de Diego García SENÉN MORÁN GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 10:49

A las diez de la mañana, familiares de Diego García y voluntarios han comenzando una batida en La Providencia para tratar de encontrar pistas sobre su paradero. Gema García, su hermana, desveló que «me han mandado un mensaje ayer en el que me decían que le han visto cruzando el puente del Polígono».

Las personas que contribuyen en su búsqueda se dividieron esta mañana en varios grupos para intentar hallar algo que les pueda llevar hasta él. Además, su hermana comentó que «a excepción del mensaje, no hemos sabido más, lo tenemos en manos de la Policía».

«No sabemos qué ha podido pasar, se fue el miércoles como un día cualquiera y no volvió», indicó Gema García, hermana del desaparecido.

La familia está muy preocupada después de estos días en los que el gijonés no ha aparecido por el domicilio. El joven salió «como todos los días» y nada hizo presagiar que no fuera a volver. «Es todo muy raro, además no podemos contactar con él porque dejo el teléfono en casa porque lo tiene estropeado», comentó Gema García. El primer intento para dar con su paradero fue colgar una foto en las redes sociales junto a un número de teléfono, para que se avise si alguien lo ve.

Las relaciones que Peláez mantiene con su familia son muy positivas, por lo que este es uno de los puntos que sus más allegados han descartado como posible causa de su desaparición. «En casa estaba bien, ni discutió ni nada», aseguró su hermana.

«Nunca nos haría algo así»

Un hecho clave en la búsqueda que realizarán sus allegados junto a los voluntarios es que un amigo avisó a Gema García de que le había visto en la zona de La Providencia. Ese es el último lugar en el que se tiene certeza de que Diego ha estado. Su hermana tiene claro que «nunca nos haría algo así», que no se iría sin más.

García considera que es imposible que su hermano desaparezca sin dar ningún tipo de explicación y que esté durante tantos días fuera de casa.

Hoy a las diez de la mañana está prevista una batida en la zona del parque de La Providencia, donde sus familiares le buscarán junto a un grupo de personas que se han ofrecido voluntariamente a ayudarles.

De momento, sus hermanos ya realizaron ayer una primera búsqueda durante horas en la zona del cerro de Santa Catalina intentando, sin éxito, encontrarle o dar con alguna pista. Ambos estuvieron mucho tiempo por la zona, que está bastante alejada al lugar en el que vive en Gijón, para tratar de conseguir algún tipo de pista que pudiera llevarles hasta él.

Los esfuerzos no cesarán para conseguir encontrar a esta persona, a pesar de que su hermana reconoce que en estos momentos «no sabemos muy bien qué hacer». A las diez de la mañana tendrá lugar un nuevo intento para encontrar a Diego García después de que saliese de su domicilio el pasado miércoles y aún no hayan sabido de su paradero a pesar de haber realizado varios intentos para encontrarle.

Su familia pide que si alguien tiene alguna información sobre Diego García, o si que alguien le ve, se ponga en conocimiento de la Policía.