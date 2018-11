El dilema de las indemnizaciones La directora general de Justicia, Encarnación Vicente; el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio; el secretario general de la asociación, Javier López; el presidente, Mariano Medina, y el codirector del congreso, José Luis Nava, durante el acto inaugural en el recinto ferial. / DAMIÁN ARIENZA 400 letrados discuten de las compensaciones en el Congreso de Responsabilidad Civil PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 16 noviembre 2018, 03:58

«La responsabilidad civil está mucho más presente de lo que la gente piensa». Bajo esa premisa, un amplio número de abogados de toda España inauguraron ayer el XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, que tendrá lugar hasta el domingo en el recinto ferial Luis Adaro. «Nos alegra teneros aquí y esperamos que disfrutéis de la ciudad y la región», afirmó en nombre del Ayuntamiento el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, «compañero» letrado.

La primera jornada de esta cita contó con tres ponencias de lujo como fueron las ofrecidas por el presidente de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, Rafael Martín del Peso; el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Girona, Miquel Martín, y el catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Baleares, Santiago Cavanillas. «Este primer día está dedicado a cuestiones de un ámbito un poco más general, pero que son realmente importantes. Es el caso de la responsabilidad civil en cuestiones del hogar y la nueva jurisprudencia en torno a esta especialidad», explicó el secretario general de la asociación organizadora, Javier López García de la Serrana.

Otro de los temas que cobrarán gran importancia en este congreso será la reciente reforma del baremo de tráfico a través del que se valoran los daños a indemnizar. «Ha pasado a estar compuesto por hasta 112 artículos. Ahora indemniza conceptos que antes no se indemnizaban ni por asomo, como es el caso del lucro cesante, que ahora incluye a las personas que no han accedido al mercado laboral hasta los treinta años. Que algo sea difícil de cuantificar no significa que no haya que hacerlo, por lo que su estudio es muy relevante», destacó López.