Dos eventos de lleno total

Rafael Murillo y su esposa, la exconsejera de Industria Belarmina Díaz –cuarto y quinta por la derecha–, con su grupo de amigos, disfrutando de la verbena 'Noche de verano'.

Carmen del Soto Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Gran número de asistentes dieron color a la 'Noche de Verano' organizada en Somió Park. Las mesas distribuidas por sus jardines se completaron para disfrutar de una verbena con cena y música para todas las edades.

Ejemplo de ello fue la reunión de varias generaciones de la familia Franco, dueña de Electrodomésticos Edimar, con su matriarca Mª Luz Rodríguez, acompañada de sus hijas Juli y Yolanda Franco y el marido de esta última Benedictino Olmeda. Recientemente jubilado como gerente de la empresa y al que ha sucedido, como tal, su hijo Rubén Olmeda Franco. A su mesa se sentaron también sus allegados, encontrándose entre ellos la pediatra Marisa García Balbuena y su marido Ernesto de Viana; Mariano Cubero Sánchez, que también ejerce como pediatra en Jaén; y la estomatóloga gijonesa Yolanda Fidalgo.

Reunión de la familia Franco (Electrodomésticos Edimar) y de sus allegados en los jardines de Somió Park. Belén Gallinal, Javier Gámez Mendoza, Rosa María Cornejo y Luis Cabana, despidiendo agosto en el restaurante de Somió. Ricardo Torre, Toni Aranda, Keti Fernández y Lorena Fernández disfrutaron de la experiencia gastronómica Contraste. Manolín Espiña, chef ya jubilado que estuvo al frente de la cocina de Tierra del Agua (Caleao), con un grupo de comensales en Exencia.

Belarmina Diaz, exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, con su marido Rafael Murillo, exalto ejecutivo de Duro Felguera, ambos ingenieros de minas, se ubicaron cerca de ellos, con un nutrido grupo de amigos. Y con los suyos, Belén Gallinal, Rosa María Cornejo y el hostelero Luis Cabana, se sentó Javier Gómez Mendoza, decano del Colegio de Procuradores de Gijón. Los abogados Emilio Ceñal y Javier Cifuentes se sumaron a esta velada veraniega, al igual que Pablo de la Vallina, juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº1 de Gijón.

Dentro de la IV Muestra de Cine Documental Musical de Gijón, cuyas proyecciones tuvieron lugar en la sala de la Escuela de Comercio, fue estrenada la nueva versión de '35 años y una noche', sobre la historia del Savoy. La película, dirigida por José F. Riveiro, ha ampliado su metraje con la incorporación de imágenes inéditas y nuevos testimonios sobre este emblemático bar, vinculado a la música y a la estética rock y que ya forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Su propietario y fundador Javier Egocheaga, más conocido como Javi 'Savoy', acudió al pase acompañado de su esposa Pili y de su hija Brenda. Además de empleados, clientes y músicos que abarrotaron la sala.

Cena a seis manos

También se llenó el restaurante Exencia, ubicado en el Museo de la Siderurgia, en Langreo, con motivo de la cena a seis manos ofrecida por su chef junto al del gastrobar Gallina Clueca y al de la Tramunte Taberna. Tres conceptos para cocinar el bonito, producto sobre el que giró el menú. El proyecto se llama Contraste y tendrá continuidad. Entre los comensales se encontraba Keti Fernández, miembro de la familia de Camiones Aurelín, que tras su jubilación como miembro de la embajada de España en Bélgica, ha vuelto con su marido Toni Aranda a residir en Gijón.

