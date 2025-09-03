El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dulce Gallego, en la presentación de la película 'Ammonite' DAMIÁN ARIENZA

Dulce Gallego, en la IV Muestra de Cine Lésbico de Gijón: «Las viejas feministas no cancelamos, luchamos por la dignidad»

«Las mujeres trans son mujeres», gritó una asistente durante la presentación de la ex edil de una película en la IV Muestra de Cine Lésbico

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:52

Con el aforo completo y polémica de fondo arrancó este miércoles la presentación de la película 'Ammonite' dentro de la IV Muestra de Cine Lésbico ... por parte de la veterana militante y exconcejala socialista Dulce Gallego. Xega (Asociación Xente LGTBI+ Astur) había pedido la 'cancelación' de su inclusión en el programa de actividades del ciclo cinematográfico por un artículo de opinión firmado por la feminista en EL COMERCIO, en diciembre bajo el título 'A vueltas con la Q y el signo +'. Xega afirmó que en las palabras de Gallego «cuestionaban y estigmatizaban las siglas, llegando incluso a vincular de manera falaz el '+' con la pedofilia». Hasta ayer, la exedil no se había manifestado. Pero en el salón de actos de la Escuela de Comercio y con el aforo completo y gente esperando fuera, Gallego quiso dar las gracias por las «reiteradas muestras de cariño de numerosas personas que me han escrito o parado por la calle». Por supuesto, también valoró el apoyo de la Sociedad Cultural Gesto y la Asociación para la Investigación de Conflictos organizadores del evento y del PSOE. «Las viejas feministas como yo, como nos llaman, estamos acostumbradas a los insultos. Aún así no hemos pedido nunca la cancelación, siempre hemos luchado por la dignidad de las mujeres», afirmó rotunda Gallego.

