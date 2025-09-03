Dulce Gallego, en la IV Muestra de Cine Lésbico de Gijón: «Las viejas feministas no cancelamos, luchamos por la dignidad» «Las mujeres trans son mujeres», gritó una asistente durante la presentación de la ex edil de una película en la IV Muestra de Cine Lésbico

Jana Suárez Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Con el aforo completo y polémica de fondo arrancó este miércoles la presentación de la película 'Ammonite' dentro de la IV Muestra de Cine Lésbico ... por parte de la veterana militante y exconcejala socialista Dulce Gallego. Xega (Asociación Xente LGTBI+ Astur) había pedido la 'cancelación' de su inclusión en el programa de actividades del ciclo cinematográfico por un artículo de opinión firmado por la feminista en EL COMERCIO, en diciembre bajo el título 'A vueltas con la Q y el signo +'. Xega afirmó que en las palabras de Gallego «cuestionaban y estigmatizaban las siglas, llegando incluso a vincular de manera falaz el '+' con la pedofilia». Hasta ayer, la exedil no se había manifestado. Pero en el salón de actos de la Escuela de Comercio y con el aforo completo y gente esperando fuera, Gallego quiso dar las gracias por las «reiteradas muestras de cariño de numerosas personas que me han escrito o parado por la calle». Por supuesto, también valoró el apoyo de la Sociedad Cultural Gesto y la Asociación para la Investigación de Conflictos organizadores del evento y del PSOE. «Las viejas feministas como yo, como nos llaman, estamos acostumbradas a los insultos. Aún así no hemos pedido nunca la cancelación, siempre hemos luchado por la dignidad de las mujeres», afirmó rotunda Gallego.

«No busquéis protagonismo» Al culminar la presentación de la película, sobre la que la política destacó que «a pesar de sus diferencias sociales y de personalidad, entre las dos mujeres surge un intenso vínculo», una asistente de entre el público gritó: «Las mujeres trans son mujeres», a lo que Gallego le interpeló: «No lo cuestiono». Y otra participante intervino diciendo: «No busquéis protagonismo». Sonoro aplauso, arrancó la película y tras él tuvo lugar un interesante debate sobre el film de Francis Lee.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Gijón

Cine

LGTBI