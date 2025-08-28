El PSOE defiende la trayectoria de Dulce Gallego frente a la «cancelación» de Xega por su participación en un certamen de cine lésbico La asociación rechaza acudir a la muestra en protesta por su elección para presentar una película tras un artículo de opinión crítico con el uso de las siglas 'Q' y '+'

Iván Villar Gijón Jueves, 28 de agosto 2025, 15:05

El PSOE de Gijón salió este jueves en defensa de la trayectoria de la veterana militante y exconcejala socialista Dulce Gallego tras su «cancelación» por parte de Xega (Asociación Xente LGTBI+ Astur) a raíz de su inclusión en el programa de actividades de la IV Muestra de Cine Lésbico de Asturias que se celebrará del 1 al 5 de septiembre en Gijón. La entidad anunció esta semana que no participará en este ciclo cinematográfico, organizado por la Sociedad Cultural Gesto y la Asociación para la Investigación de Conflictos Contemporáneos, en rechazo a la presencia de Gallego para presentar una de las películas de la muestra.

Xega justifica su decisión en las opiniones manifestadas por la exconcejala en un artículo publicado en diciembre en EL COMERCIO bajo el título 'A vueltas con la Q y el signo +', que según la asociación incluye mensajes »que cuestionan y estigmatizan nuestras siglas, llegando incluso a vincular de manera falaz el '+' con la pedofilia». Xega considera que esas declaraciones «no solo dañan la integridad del colectivo LGTBIQA+, sino que reproducen narrativas de odio frontalmente contrarias a los valores de inclusión y respeto que defendemos». Y si bien indican que desde la organización de la muestra «han manifestado que no se hacen responsables de las opiniones de las personas colaboradoras», añaden que «la seguridad, dignidad y bienestar de todas las identidades del colectivo son una línea roja innegociable y por ello no podemos apoyar un espacio que legitime voces que socavan estos principios».

En respuesta a este comunicado de Xega, la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón y el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento han expresado «su apoyo y reconocimiento a Dulce Gallego por su intachable trayectoria de defensa de los derechos y las libertades», de la que destacan su participación desde edades muy tempranas en la Asociación Feminista de Asturias «durante la clandestinidad» y «su compromiso antifranquista fraguado en distintas organizaciones políticas de izquierda». Señalan también «su defensa de la libertad de orientación sexual y su militancia feminista en asociaciones como la Tertulia Feminista Les Comadres, Fórum de Política Feminista, Femes y en todas las movilizaciones del movimiento feminista», lo que según el PSOE «le ha proporcionado el reconocimiento de amplios sectores de la ciudad y justifican plena y coherentemente su papel como presentadora de una de las películas del certamen de cine lésbico».

En opinión de los socialistas «no tienen cabida actitudes de cancelación como las que ha adoptado Xega», dado que «no puede haber democracia sin libertad de expresión». Añaden que «la práctica de políticas de cancelación no se puede justificar solo por diferencias de opinión o por no suscribir teorías o partes de una ley». Concluyen su comunicado indicando que «nuestro futuro como sociedad está en el diálogo y en la confrontación democrática de ideas, nunca en la negación de la libertad de expresión y de pensamiento».