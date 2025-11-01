El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Guzmán Pendás, durante una rueda de prensa, en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón. J. M. Pardo

El edil Guzmán Pendás se desvincula de la demanda contra el congreso del PP de Gijón

«Los procesos internos forman parte fundamental de la vida de cualquier organización, pero una vez concluidos, lo responsable es mirar hacia adelante«, escribió el concejal de Servicios Sociales en las redes sociales

E. C.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:33

Comenta

El concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, se desvinculó ayer, a través de un mensaje publicado en redes sociales, de la demanda judicial interpuesta por un grupo de militantes del PP por presuntas irregularidades en el congreso del partido en Gijón, celebrado en febrero. «Los procesos internos forman parte fundamental de la vida de cualquier organización, pero una vez concluidos, lo responsable es mirar hacia adelante. Es fácil perderse entre debates internos estériles que no suelen conducir a ninguna parte y solamente terminan contribuyendo a dañar la imagen y el trabajo de la organización», publicó el concejal, que en el proceso congresual formó parte de la lista perdedora, liderada por José Manuel del Pino.

«En política es importante tener memoria, pero mucho más tener rumbo, y yo tengo claro cuál es mi rumbo y mi compromiso: trabajar por Gijón y por los gijoneses desde el Partido Popular», apunta Pendás en su escrito. «Desde hace muchos años mantengo la misma lealtad y compromiso con mi partido, y con el proyecto que representa su actual dirección, pero además ahora también con la ciudad que me dio su confianza para trabajar cada día por ella», añade.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  3. 3 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 Un incendio obliga a confinar a los vecinos de todo un edificio en Ceares, en Gijón
  8. 8 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  9. 9 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  10. 10 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El edil Guzmán Pendás se desvincula de la demanda contra el congreso del PP de Gijón

El edil Guzmán Pendás se desvincula de la demanda contra el congreso del PP de Gijón