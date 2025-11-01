El edil Guzmán Pendás se desvincula de la demanda contra el congreso del PP de Gijón «Los procesos internos forman parte fundamental de la vida de cualquier organización, pero una vez concluidos, lo responsable es mirar hacia adelante«, escribió el concejal de Servicios Sociales en las redes sociales

El concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, se desvinculó ayer, a través de un mensaje publicado en redes sociales, de la demanda judicial interpuesta por un grupo de militantes del PP por presuntas irregularidades en el congreso del partido en Gijón, celebrado en febrero. «Los procesos internos forman parte fundamental de la vida de cualquier organización, pero una vez concluidos, lo responsable es mirar hacia adelante. Es fácil perderse entre debates internos estériles que no suelen conducir a ninguna parte y solamente terminan contribuyendo a dañar la imagen y el trabajo de la organización», publicó el concejal, que en el proceso congresual formó parte de la lista perdedora, liderada por José Manuel del Pino.

«En política es importante tener memoria, pero mucho más tener rumbo, y yo tengo claro cuál es mi rumbo y mi compromiso: trabajar por Gijón y por los gijoneses desde el Partido Popular», apunta Pendás en su escrito. «Desde hace muchos años mantengo la misma lealtad y compromiso con mi partido, y con el proyecto que representa su actual dirección, pero además ahora también con la ciudad que me dio su confianza para trabajar cada día por ella», añade.