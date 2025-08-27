La EMA licita el proyecto de instalación fotovoltaica en la estación de La Perdiz en Gijón

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón sacó a licitación este martes el proyecto de las obras de mejora de la eficiencia energética de ... la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Perdiz. Se trata de un contrato con un valor estimado de 3.369.434 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos persiguen la definición de detalle constructivo de las insfraestructuras, instalaciones y obras necesarias para el autoabastecimiento energético de la ETAP mediante la producción de energía renovable con paneles fotovoltaicos y sistemas generadores de energía microhidráulica. Para ello, se requerirá la implantación de tres turbinas y 144 módulos de placas solares.

El proyecto deberá definir las actuaciones necesarias con el suficiente detalle para que sirva como base la obtención de las preceptivas licencias, así como para la licitación y futura ejecución de las obras. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de septiembre.

Nuevo edificio

El resultado de las obras deberá ser el aprovechamiento de la superficie disponible en la cubierta de la estación la para la captación de energía fotovoltaica y también de la necesaria reducción de presión en la tubería procedente de Mareo para generar energía eléctrica mediante microtubinas.

Los trabajos objeto del proyecto que ayer se licitó deben contemplar una primera fase de movimiento de tierras, descubrimiento y renovación de canalizaciones, demolición de algunos muros, así como la construcción de un nuevo edificio para alojar el nuevo equipamiento para producción de energía hidráulica y sus elmentos auxiliares. También se realizarán modificaciones en las conducciones de la EMA en el entorno.

Esta actuación, que cuenta con financiación europea procedente de fondos Next Generation, está enmarcada en el proyecto 'Arrudos 100', cuya denominación hace referencia al carácter ya casi centenario de la traída de aguas a la ciudad que empezó a construirse en 1920 y que aspira a convertir las redes de abastecimiento y saneamiento de Gijón en «las más modernas del norte de España», como señaló en su día el presidente de la empresa y concejal de Urbanismo Jesús Martínez Salvador. Este plan abarca una conjunto de acciones destinadas a la implantación de un modelo de digitalización de la gestión del ciclo del agua en los sistemas supramunicipales de Los Arrudos y la aglomeración de Gijón, que resultó beneficiario de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del agua. En total, la EMA, en colaboración con Cadasa y la Dirección General del Agua del Principado, logró 6,8 millones de fondos europeos.

En total, 10,4 millones

El proyecto tiene un presupuesto total de 10,4 millones, de los que Europa financiará el 65,2%. Dicha ayuda obliga a tenerlo ejecutado antes del 30 de junio de 2026. Comprende 27 actuaciones, 9 de ellas relacionadas con la planificación (por 1,5 millones), 15 «intervenciones específicas» (7,7 millones) y 3 de gestión de la información (1,1).