El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Estación de aguas que la Empresa Municipal de Aguas de Gijón tiene en La Perdiz. Arnaldo García

La EMA licita el proyecto de instalación fotovoltaica en la estación de La Perdiz en Gijón

El contrato, por un valor de 3,3 millones de euros, contempla la instalación de tres turbinas y 144 módulos de placas solares para autoconsumo

Carlos Amado
Iván Villar

Carlos Amado e Iván Villar

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:38

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón sacó a licitación este martes el proyecto de las obras de mejora de la eficiencia energética de ... la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de La Perdiz. Se trata de un contrato con un valor estimado de 3.369.434 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos persiguen la definición de detalle constructivo de las insfraestructuras, instalaciones y obras necesarias para el autoabastecimiento energético de la ETAP mediante la producción de energía renovable con paneles fotovoltaicos y sistemas generadores de energía microhidráulica. Para ello, se requerirá la implantación de tres turbinas y 144 módulos de placas solares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 El fuego se recrudece en Asturias: un incendio, posiblemente provocado, obliga a desalojos en Ibias
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  5. 5

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  6. 6

    Barbón: «¿Cómo nos sentiríamos si a nuestros abuelos les hubieran recibido a pedradas cuando emigraron solos con 14 años?»
  7. 7 Detenido en Gijón con 12 bicicletas y 13 patinetes eléctricos robados que guardaba en un trastero
  8. 8 La colaboración ciudadana permite demantelar un punto de venta de droga en Navia
  9. 9 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista
  10. 10 Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La EMA licita el proyecto de instalación fotovoltaica en la estación de La Perdiz en Gijón

La EMA licita el proyecto de instalación fotovoltaica en la estación de La Perdiz en Gijón