La EMA plantea congelar las tasas en 2026 «en pleno récord histórico en inversión» en Gijón

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) propondrá mantener la congelación de tarifas para 2026 «en un momento de récord histórico en inversión», ... según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés. La propuesta se llevará al consejo de administración de la empresa, que se reunirá mañana jueves para aprobar la ordenanza fiscal que regulará los precios públicos del agua en 2026.

«Una vez más, hemos demostrado que, con una buena gestión, la EMA puede ser un motor de inversión sin castigar el bolsillo de la ciudadanía», destacó el presidente de la empresa y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador.

A este respecto, explicó que el pasado ejercicio, la empresa municipal batió su récord histórico de inversión al ejecutar obras por un importe global de 10.764.000 euros y el pasado junio adjudicó la contratación de las obras en La Pecuaria por 12.827.458 euros, la inversión más importante de su historia, según el edil.

Martínez Salvador incidió, asimismo, en que, a pesar de ello, la tesorería de la compañía asciende a 38,7 millones de euros, por lo que lo que los rectores de la empresa municipal consideran necesario incrementar las tasas. Recordó, en este sentido, que la última subida en la factura del agua se remonta al anterior equipo de gobierno del PSOE, en 2023, «cuando los precios aumentaron de forma uniforme un 5%».

Sustituir los contadores

Lo que sí recoge la ordenanza es la adaptación prevista al paso paulatino al sistema de telelectura, por el que deberán sustituirse los contadores existentes. En este caso se prevé que la propiedad de los mismos pase a ser de la propia EMA y cobre por ellos el alquiler, que ya está estipulado en el reglamento vigente.

De esta manera, según la EMA, se evita repercutir el importe de la adquisición de estos equipos a los miles de usuarios que irán viendo cambiados sus viejos aparatos. A lo largo de los próximos años, tendrán que convivir ambos sistemas, pues el parque de contadores supera las 52.000 unidades y la primera licitación, que se realizará este otoño, supondrá algo más de un tercio del total.

Con las tarifas que se aprueben este jueves, los directivos de la EMA elaborarán sus presupuestos de ingresos y gastos y de inversiones para 2026, que serán debatidos en una nueva reunión de su consejo prevista, en principio, para el 24 de septiembre.

Además de inversiones ordinarias y del primer lote de contadores telemáticos, estos incluirán el grueso de las acciones que se están llevando a cabo en el marco del Perte del Agua, en coordinación con la Dirección General del Agua del Principado y el Consorcio de Aguas de Asturias, cuyo montante aplicable al municipio de Gijón es de seis millones de euros.

Ordenanzas fiscales

El de la EMA no será un caso aislado, porque el equipo de gobierno de Foro y PP prevé una congelación generalizada de impuestos, tasas y precios fiscales para el proceso de actualización de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento para 2026. La idea de la concejalía de Hacienda que encabeza María Mitre es tener definido el proyecto en septiembre y completada la tramitación en octubre, incluida la aprobación por el Pleno. Cabe que se pueda estudiar la rebaja de algún tributo o precio, pero están totalmente descartadas subidas de impacto como las de Emulsa y el Patronato Deportivo Municipal en este ejercicio.