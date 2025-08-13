El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sondeos encargados por Acciona para estas obras en la explanada de Marina Civil. M. Moro

La EMA iniciará en septiembre dos años de obras para ampliar sus redes de aguas en la avenida de la Pecuaria, en Gijón

Con una inversión de 12,82 millones, la mayor de su historia, garantizará el servicio a las ampliaciones del Parque Científico y del Hospital de Cabueñes

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:30

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) iniciará en septiembre dos años de obras para renovar y ampliar las redes de agua que discurren por ... debajo de la avenida de la Pecuaria, entre Somió y Cabueñes. Los nuevos sistemas generales de abastecimiento y saneamiento para ese importante polo de desarrollo urbanístico de la ciudad, en la zona este, costarán 12,82 millones de euros (IVA incluido). Se trata de la inversión más importante jamás realizada por la EMA y se suma a los trabajos vinculados a la urbanización de los terrenos para la primera fase de ampliación del Parque Científico, en los que invierte otros dos millones.

