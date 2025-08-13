La EMA iniciará en septiembre dos años de obras para ampliar sus redes de aguas en la avenida de la Pecuaria, en Gijón

La Empresa Municipal de Aguas (EMA) iniciará en septiembre dos años de obras para renovar y ampliar las redes de agua que discurren por ... debajo de la avenida de la Pecuaria, entre Somió y Cabueñes. Los nuevos sistemas generales de abastecimiento y saneamiento para ese importante polo de desarrollo urbanístico de la ciudad, en la zona este, costarán 12,82 millones de euros (IVA incluido). Se trata de la inversión más importante jamás realizada por la EMA y se suma a los trabajos vinculados a la urbanización de los terrenos para la primera fase de ampliación del Parque Científico, en los que invierte otros dos millones.

Ampliar

El contrato, el más alto de la historia de la EMA, se firmó la primera semana de agosto . Ahora Acciona, la constructora adjudicataria comandada por el ingeniero de caminos gijonés José Díaz-Caneja, debe comenzar los trabajos antes de que transcurran 30 días a partir de esa fecha.

La empresa municipal no ha querido precipitar este verano el corte del tráfico en alguno de los carriles, condición necesaria para buena parte de estas obras, aunque el contratista sí ha aprovechado estas semanas estivales para realizar nuevos sondeos geotécnicos de la zona por donde discurrirán las nuevas conducciones.

Dada la magnitud de la actuación, ésta se ejecutará con una planificación en tres fases, correspondientes cada una de ellas a distintos tramos de la avenida. La previsión es empezar en la primera semana de septiembre por el extremo oeste e ir avanzando progresivamente hacia el este.

La necesidad de este proyecto va más allá del impacto que tendrá sobre las conducciones existentes la prestación del servicio de aguas a las nuevas instalaciones que se construyan en la ampliación del parque empresarial –incluido el campus de la Universidad Europea–, pues la capacidad de la red actual también se verá afectada en los próximos años por la entrada en funcionamiento de la ampliación del Hospital de Cabueñes, la construcción junto al edificio de Marina Civil de una residencia de estudiantes y los desarrollos residenciales al norte del hospital.

Las obras contemplan, por un lado, una nueva conducción que refuerce la red de abastecimiento preexistente, con el objetivo de aumentar la seguridad de suministro de una instalación muy sensible como es el Hospital de Cabueñes, así como para alimentar a futuras actuaciones urbanísticas. En concreto se instalará a lo largo de 1,5 kilómetros una tubería con un diámetro de 30 centímetros.

Redes separativas

En lo que respecta al saneamiento, se implantará una red separativa de aguas en la avenida de la Pecuaria que recoja por un lado las procedentes de las lluvias y por otros las aguas negras provenientes de edificaciones para no sobrecargar la red de Somió. Esto no solo permitirá incrementar su capacidad, sino también reducir el caudal de aguas que se vierte al colector-interceptor del río Peñafrancia.

Depósito de retención

Para las aguas pluviales se instalarán mediante un procedimiento de hincado –introduciendo las tuberías a través de un 'microtúnel'–1,3 kilómetros de conducciones de hormigón con un diámetro de hasta dos metros que se conectarán con la red de pluviales prevista en los terrenos correspondientes al nuevo Parque Tecnológico. El colector discurrirá a siete metros de profundidad. Y en su tramo final contará con un depósito de retención con capacidad para 380.000 litros, al que irán a parar las primeras aguas de escorrentía de cada tormenta –que son las que arrastran toda la suciedad de los pavimentos– para derivarlas de manera progresiva, a través del colector del Peñafrancia, a la depuradora del este. Las que sobrepasen ese caudal, que se presuponen limpias, se aliviarán directamente al arroyo Peñafrancia, aunque pasando previamente por dos tamices para eliminar residuos sólidos. Como acceso a este aliviadero se construirá un pequeño edificio de control.

Para las aguas negras se instalarán 1,7 kilómetros de nuevas tuberías de PVC y hormigón armado y se remodelará el actual aliviadero al Peñafrancia para aumentar su capacidad de retención desde los actuales 19.000 litros hasta los 120.000.

La primera fase de obras, con un plazo de ejecución de dos años, abarcará Albert Einstein y la avenida de la Pecuaria, desde la glorieta de Justo del Castillo hasta la zona del Intra. La segunda llevará seis meses y coincide con el tramo central de la Pecuaria coincidente con los nuevos terrenos del Parque Científico, desde el Intra hasta la urbanización La Carbayera. Y la tercera, que durará ocho meses, corresponde con la zona de la avenida situada más al este. La ejecución de esta última, no obstante, estará condicionada por la prolongación del metrotrén hasta el Hospital de Cabueñes, que interfiere con su trazado.