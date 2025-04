EMTUSA renuncia a pedir las nuevas ayudas al transporte y dejará de tener descuentos desde el 1 de julio

Iván Villar Gijón Martes, 29 de abril 2025, 15:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Gijón no optará al nuevo sistema de ayudas al transporte urbano del Ministerio de Transportes, en el que se introdujo como novedad ... la obligación de tener este mismo año en vigor una zona de bajas emisiones (ZBE) que incluya la aplicación efectiva de un régimen sancionador. La ciudad aún está pendiente de la aprobación de la ordenanza que regulará la futura ZBE de La Calzada -este martes la junta de gobierno aprobó de manera definitiva el proyecto técnico, con la inclusión de tres alegaciones-, pero como recordó el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano, Pelayo Barcia, en la misma no se contemplarán sanciones hasta que exista una alternativa de accesos al Puerto que permita liberar de tráfico pesado la avenida del Príncipe de Asturias, «y no creemos que la haya hasta 2028». El edil remarcó en este sentido que con la tramitación normativa actualmente en marcha «vamos a cumplir la ley, que no obliga a que las ZBE sean de una determinada manera ni a imponer multas». Pero cuestión distinta son las ayudas ministeriales, que son las que permitirían mantener los descuentos en el precio del billete de autobús más allá del 30 de junio.

El Pleno municipal instó sin éxito al Ministerio de Transportes modificar las bases de estas ayudas, para dejar fuera de las mismas esa obligatoriedad de imponer sanciones en las ZBE ya este año. Y ante la negativa a hacerlo, el Ayuntamiento ha decido no presentarse a la convocatoria, cuyo plazo se cierra este miércoles, 30 de abril. «Hay otras ciudades en nuestra situación que las van a solicitar, confiando en un cambio de postura. Veremos dentro de un año cuando tengan que revocar esas ayudas y devolver el dinero. Nosotros preferimos ser responsables y no solicitarlas», explicó Barcia. La consecuencia será que a partir del 1 de julio todos los billetes de EMTUSA recuperarán sus precios ordinarios, sin unas bonificaciones que se repartián al 50% entre el Ministerio y el Ayuntamiento. El billete sencillo que se adquiere para viajes esporádicos no se ve afectado, pues en la actualidad carece de descuentos y se mantendrá por tanto en 1,50 euros. Quienes paguen sus viajes con el bonobús, sin embargo, pasarán de 0,38 a 0,75 euros; el abono mensual de adulto pasará de 19,85 a 39,70 euros; y el semestral, de 93,25 a 186,50 euros.

