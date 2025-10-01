Rubén González, director de la Escuela de Marina Civil de Gijón: «El planetario abrirá al público general lo antes posible»

Rubén González (Langreo, 1974), director de la Escuela de Marina Civil de Gijón, da las claves del nuevo curso académico.

–¿Qué porcentaje de ... chicas hay entre el alumnado de nuevo ingreso?

–Ha crecido en los últimos años, aunque sigue siendo más bajo de lo que nos gustaría. Hablamos de en torno a un 30% en Náutica y un 23% en Marina. Parece que no somos capaces de salir de esos márgenes.

–¿La elevada demanda también se ha traducido en una nota de corte más elevada?

–En la primera adjudicación de plazas, en Náutica cortamos en un 8 y en Marina, en un 6,8. En las siguientes fue bajando hasta un 6 y un 5,5 en la última.

–¿Novedades en lo académico?

–Los tres años anteriores de buena matrícula nos han obligado a hacer una reordenación, a aumentar grupos de prácticas... Además, tras haber pasado por una situación un poco dramática, ya tenemos casi rematado el relevo generacional de los docentes. Ha podido entrar gente nueva.

–¿Y en cuanto a infraestructuras?

–Estamos en la búsqueda de financiación para renovar equipamientos muy significativos de la Escuela, como algunos simuladores. Estamos también renovando algunas aulas para adaptarlas a otras metodologías docentes que nos reclaman los profesores.

–Terminada la obra de la fachada, lo que van a tener este curso es más confort en el interior ¿no?

–Sí, fue una obra importante que esperamos nos ayude. Como todas las obras, se alargó más de lo esperado. Terminó a mediados de agosto.

–Volviendo a la oferta académica de la Escuela ¿no hay mejor carta de presentación que la del pleno empleo de los egresados?

–Cada vez se van conociendo otras salidas profesionales, que la gente desconoce. Estamos orientados a trabajar a bordo de buques mercantes, pero hay un montón de trabajo en tierra vinculado con la actividad portuaria, las torres de control marítimo, con la administración marítima, donde hay una necesidad de relevo generacional tremenda... Es un momento en el que se está jubilando mucha gente y el sector demanda mucho personal. También se abren otras oportunidades, vinculadas a las renovables marinas y otros sectores de la economía azul.

–¿El proyecto de 'Gijón Azul' se prevé un revulsivo?

–Sí, es una muy buena idea, que muchos agentes de la economía azul demandábamos. El potencial de Gijón en este campo es indiscutible. Tenemos el Puerto, construcción naval, pesca, centros de formación, grupos de investigación, pequeñas empresas que están trabajando en el ámbito. Pero teníamos la sensación de que estábamos un poco desconectados. Lo que necesitábamos era ese elemento que nos aglutinara. El think tank que se presentó el otro día nos va a ser de utilidad para darle más visibilidad al sector y encontrar sinergias y proyectos conjuntos que sean de mayor calado. Necesitábamos ese liderazgo desde el Ayuntamiento para guiarnos.

–El pasado febrero, la Escuela estrenó el nuevo planetario. ¿Ya lo están utilizando para docencia e investigación?

–Sí. Se han hecho actividades docentes y también de investigación, por parte de la gente del ICTEA, que colaboró con nosotros en la búsqueda de financiación para ponerlo en marcha.

–¿Cuándo se pondrá a disposición del público general?

–Estamos pendientes de rematar los detalles del convenio con el Ayuntamiento para que puedan venir colegios e institutos y también para que pueda abrir en unos días y horarios determinados para el público en general. Era algo que formaba parte de la idea inicial por la que también se apostó por renovar el planetario. Espero que seamos capaces de ponerlo en marcha lo antes posible.