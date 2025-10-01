La Escuela de Marina Civil de Gijón registra lista de espera de alumnado por primera vez en su historia

Tras tres años seguidos incrementado poco a poco cifras de matrícula, el curso académico 2025-2026 ha arrancado en la Escuela de Marina Civil ... de Gijón alcanzando varios hitos. Por un lado, el de haber cubierto todas las plazas de nuevo ingreso en los grados de Marina y Náutica y Transporte Marítimo –35 en cada una de las titulaciones– por primera vez desde la implantación del Plan Bolonia, hace quince años. Y el de, también por primera vez, tener lista de espera de solicitudes de primera matrícula una vez concluidos todos los procesos de adjudicación de plazas: trece en Náutica y siete en Marina.

Hay más. El tirón de los estudios y la elevada demanda registrada para acceder a los dos grados ha permitido incrementar el número total de alumnado hasta sobrepasar por primera vez la barrera de los 300. «Este curso tenemos 317. Estamos muy contentos», reconoce Rubén González, director de la Escuela de Marina Civil desde septiembre de 2017.

Es significativo porque, justo un año después de que él tomara posesión del cargo, las estadísticas oficiales reflejaban que el grado de Marina era el de menor matrícula de nuevo ingreso de todas las titulaciones de la Universidad de Oviedo. Ese curso solo había doce alumnos de primero en Marina. En Náutica la situación era algo mejor: 21 estudiantes. Pero aún se estaba muy lejos de completar la oferta académica, que entonces era de treinta plazas en cada uno de los grados.

¿Qué ha pasado desde entonces para que la situación haya cambiado hasta tal punto de que la Escuela de Marina Civil tenga ahora lista de espera e incluso nota de corte para acceder a sus titulaciones de grado?

Rubén González apunta diversos factores. Empezando por la intensa labor de divulgación en las etapas previas al acceso a la universidad que se desarrolló en estos últimos años. «Era algo que faltaba, que la gente conociera las salidas profesionales de los estudios, que son muchas más que las habituales del sector». Coincide también con unos años en los que «en Europa y en todo el mundo» se ha impulsado la denominada 'economía azul'. «Todo eso ha permitido que gente que no nos conocía descubriera que nuestra oferta formativa les gustaba».

Y hay un tercer factor que puede haber sido relevante para que este año se alcanzaran estas elevadas cotas de matrícula, apunta Rubén González. «Es algo que tenemos que valorar ahora, pero tenemos la impresión de que la matrícula gratuita del primer curso puede que nos haya ayudado un poco».

Y eso porque, en un escenario en el que solo hay siete escuelas de Marina Civil en España, «gente del centro de la península, de Madrid, de las dos Castillas e incluso de la zona de Levante, de donde también nos viene gente, que se tiene que desplazar para estudiar estas carreras, además de por el prestigio de la Escuela y el atractivo de la ciudad, entre todas las ofertas escoge la nuestra porque es un dinero que se ahorra». Según los datos del curso pasado, un 15% del alumnado de nuevo ingreso en grados procede de fuera de Asturias. «Sin ser un número de alumnos grande, para nosotros es significativo».