Estudiantes de primer año, siguiendo una clase en una de las aulas de la Escuela de Marina Civil. Damián Arienza

La Escuela de Marina Civil de Gijón registra lista de espera de alumnado por primera vez en su historia

«Al haber solo siete escuelas en España, la gratuidad de la matrícula puede habernos ayudado a atraer gente de fuera», comenta el director, Rubén González

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:08

Tras tres años seguidos incrementado poco a poco cifras de matrícula, el curso académico 2025-2026 ha arrancado en la Escuela de Marina Civil ... de Gijón alcanzando varios hitos. Por un lado, el de haber cubierto todas las plazas de nuevo ingreso en los grados de Marina y Náutica y Transporte Marítimo –35 en cada una de las titulaciones– por primera vez desde la implantación del Plan Bolonia, hace quince años. Y el de, también por primera vez, tener lista de espera de solicitudes de primera matrícula una vez concluidos todos los procesos de adjudicación de plazas: trece en Náutica y siete en Marina.

