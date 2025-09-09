La Escuela de Marina Civil de Gijón inicia el curso con todas las plazas cubiertas: «Estamos a tope»

Por primera vez desde que entró en vigor el plan Bolonia, la Escuela de Marina Civil de Gijón ha conseguido llenar las 70 plazas ... que ofrece en sus titulaciones (35 en el grado en Marina y 35 en el grado en Náutica y Transporte Marítimo) y comenzar el curso con todo cubierto. «Estamos a tope», celebraba el director de la Escuela, Rubén González, muy satisfecho porque «llevamos tres años con un incremento de matrícula y esta vez ha sido excepcional».

Solo queda un detalle pendiente: conseguir que aumenten también las matriculaciones de mujeres. «Seguimos ahí, rondando el 30%. En Náutica igual estamos un poco por encima, pero el promedio está en torno al 29%», señaló.

Visita guiada

La jornada de acogida con la que iniciaron el curso 2025-2026 les sirvió para conocer el funcionamiento de las matrículas, los exámenes, las reclamaciones y el régimen de permanencia, así como los servicios de biblioteca y deporte o el Consejo de Estudiantes, para lo que contaron con diferentes representantes que les explicaron todas las actividades y recursos digitales que tienen a su disposición. También les hablaron sobre la propia escuela, las peculiaridades de la normativa de Marina Mercante o los certificados específicos que necesitarán más adelante.

Pero la mejor parte fue la que vino después: la visita a las instalaciones. Se dividieron en pequeños grupos y fueron pasando por los simuladores, los talleres y los diferentes espacios de los que harán uso durante su formación. «Como en nuestro caso es una escuela pequeña, siempre les decimos que aprovechen todos los recursos que tienen a su disposición y que no abandonen las clases, que vayan a las presentaciones de las asignaturas y a las tutorías. Y, sobre todo, que le saquen jugo y vivan la universidad. Es una etapa muy interesante y bonita», remarcó el director.