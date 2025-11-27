El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Marlene Bartolomé será la nueva directora de la Escuela de Marina Civil de Gijón

Subdirectora del centro desde 2017, la suya ha sido la única candidatura

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Relevo continuista y sin necesidad de celebrar votaciones en la dirección de la Escuela de Marina Civil de Gijón. Marlene Bartolomé, actual subdirectora del ... centro es la llamada a relevar en el cargo a Rubén González, cuyo segundo mandato está a punto de finalizar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  5. 5 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  6. 6

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  7. 7

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  8. 8 Rescatan a un hombre tras caerse en una zona escarpada de La Peñona de Salinas
  9. 9 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  10. 10

    Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Marlene Bartolomé será la nueva directora de la Escuela de Marina Civil de Gijón

Marlene Bartolomé será la nueva directora de la Escuela de Marina Civil de Gijón