Marlene Bartolomé será la nueva directora de la Escuela de Marina Civil de Gijón
Subdirectora del centro desde 2017, la suya ha sido la única candidatura
Gijón
Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:25
Relevo continuista y sin necesidad de celebrar votaciones en la dirección de la Escuela de Marina Civil de Gijón. Marlene Bartolomé, actual subdirectora del ... centro es la llamada a relevar en el cargo a Rubén González, cuyo segundo mandato está a punto de finalizar.
La de Barlolomé fue la única candidatura presentada al proceso electoral abierto el pasado 6 de noviembre. Al no haber tenido rival, será proclamada como nueva directora este viernes, 28 de noviembre, quince días antes de lo previsto en el calendario electoral.
Licenciada en Marina Civil en 2003 por la misma escuela de la que ahora estará al frente, Marlene Bartolomé inició su carrera navegando durante varios años en buques petroleros y quimiqueros. En 2013 se incorporó a la Universidad de Oviedo como profesora en el área de Ciencias y Técnicas de la Navegación. Es doctora desde 2016. Y un año después, se incorporó como subdirectora al equipo directivo de la Escuela que encabezaba Rubén González.
