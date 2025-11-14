Relevo en la dirección de la Escuela de Marina Civil de Gijón Rubén González deja el cargo al llegar al final de su segundo mandato. Se espera que haya una única candidatura y que sea «continuista»

Laura Mayordomo Gijón Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:55

En menos de un mes, puede que incluso antes, la Escuela de Marina Civil, ubicada en el campus de Gijón, contará con nuevo director o directora. Rubén González, que ha desempeñado el cargo en los ocho últimos años (desde 2017) tendrá que abandonarlo al llegar al final de su segundo mandato.

La convocatoria de elecciones (abierta el pasado 6 de noviembre) fija las votaciones para el 9 de diciembre. Solo habría que utilizar las urnas si hay más de un o una aspirante. Es algo que se sabrá seguramente el próximo viernes, día 21, cuando finaliza el plazo de tres días que la Junta Electoral ha dado para la presentación de candidaturas.

Fuentes de la Escuela creen poco probable que vaya a haber disputa electoral. Se inclinan más hacia la opción de que acabe presentándose una candidatura continuista. Que alguien del actual equipo directivo se decida a dar un paso al frente y que esa candidatura acabe siendo proclamada sin necesidad de elecciones.

Se da la circunstancia de que todas las personas que, junto con Rubén González, integran el equipo directivo son mujeres. Otro rasgo común es que todas pertenecen al departamento de Ciencia y Tecnología Náutica.

Buenos datos de matrícula

El relevo en la dirección tiene lugar en un momento dulce para la Escuela de Marina Civil, que abrió el reciente curso académico con más de 300 alumnos y alumnas (317 en total, sumando grados y másteres), cubriendo las 35 plazas de primer año en los grados de Marina y Náutica y Transporte Marítimo y, por primera vez en su historia, con lista de espera para acceder a estos estudios. en sus dos grados.

En España solo hay siete escuelas de Marina Civil. En la de Gijón, el 15% de las matrículas del curso pasado correspondían a alumnado procedente de fuera de Asturias.