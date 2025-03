«Nuestro esfuerzo debe reconocerse»

MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 26 de noviembre 2019, 00:48 Comenta Compartir

Iván Patón, alumno del colegio público Cabueñes, heredó de su madre la pasión musical hacia uno de los instrumentos más románticos, el piano. Pero, además, su padre le engatusó con el ajedrez de tal modo que ha estado en un par de ocasiones en el campeonato de España y una en el del mundo. Ayer recibió en el Centro Municipal Pumarín Gijón Sur el primer premio a la Formación Integral en Educación Primaria por parte del grupo 'Eleuterio Quintanilla' del Ateneo Obrero de Gijón. Certamen que celebra su XII edición.

En Secundaria, la galardonada con el primer premio a la Formación Integral fue Sofía Díez, del IES Emilio Alarcos. Esta alumna recalcó «la importancia de que nuestra sociedad reconozca el esfuerzo de los estudiantes más a menudo» y destacó «lo complicado que es compaginar los estudios con el Conservatorio». Los accésits en esta categoría fueron para Sara González (colegio público Manuel Martínez Blanco) y Natalia Robles (Codema), respectivamente.

En estos premios, según el jefe de departamento de la Fundación Municipal de Cultura, Manuel González, «se valora tanto el expediente como la formación en música, artes escénicas e idiomas. También hay un reconocimiento al esfuerzo personal y otro a la actitud de sociabilidad».

El primer premiado al esfuerzo personal fue Vanessa Alejandra Rivera, del colegio San Miguel, y el accésit de esta misma sección se lo llevó Rogers Alexandru, del Patronato San José. Por su correcta actitud de sociabilidad en la ESO, Waliou Gadiaga, del IES Padre Feijoo, se llevó también un galardón.

Historias de superación

Desde Senegal, hace tres años, llegó Waliou Gadiaga al Padre Feijoo. No fue fácil adaptarse, pues no conocía el idioma en absoluto: «No sabía ni español ni inglés, solo francés. Después de las clases la gente me hablaba, pero yo no podía ni contestar, me liminaba a quedarme quieto sin hacer nada. Pero poco a poco fue aprendiendo», explicó este adolescente tras recibir el premio.

Al principioWaliou Gadiaga se sintió mal, pues, dijo, «la gente de mi país pensaba que aquí todo el mundo me iba a tratar bien. Sin embargo, me encontré con que algunas personas me llamaban 'negro' de forma despectiva. Gracias a la ayuda de algunos profesores entendí que ser negro forma parte de mi identidad y que no lo tengo que ver como algo negativo. Ahora tengo muchos amigos tanto senegaleses como asturianos», resaltó. Su idea es continuar con sus estudios y «quizá volver algún día a mi país».

Educar cada día

El concejal Alberto Ferrao puntualizó que «es relevante educar cada día para cada persona. Hemos escuchado varias historias de superación, de esfuerzo, por las cuales debemos aprender a no juzgar ni discriminar, y ver en la diversidad una oportunidad de ser mejores. Conociéndonos, respetándonos y ayudándonos progresaremos como sociedad».