Europa deniega a Gijón los fondos para el Plan Cimavilla 2030

Europa ha denegado los fondos FEDER para el Plan de Actuación Integrado (PAI) Cimavilla 2030. El Ayuntamiento aspiraba a lograr ayudas europeas por un ... importe de 12 millones, que se destinarían a casi una treintena de actuaciones, de un total que supera el centenar y cuyo presupuesto total asciende a 25,6 millones de euros y que se prolongarán hasta finales de 2029.

El Ayuntamiento, a través de una nota de prensa, ha anunciado que, pese a no haber obtenido estos fondos, mantiene los plazos y la financiación prevista para el proyecto 'Cimavilla 2030', así como que va a presentar alegaciones a la resolución provisional de los fondos FEDER.

«Como habíamos garantizado a los vecinos, el compromiso no varía», afirmó Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. «Este Ayuntamiento tiene capacidad sobrada para invertir 24 millones de euros en el barrio alto durante los próximos cinco años», aseveró.

El Ayuntamiento también recuerda que 'Cimavilla 2030' incluye 126 actuaciones en materia de Infraestructuras, Medio Ambiente y EMULSA, Hacienda, Servicios Sociales y EMVISA, Tráfico y EMTUSA, Cultura y Alcaldía, contempla 8 líneas de actuación. Todas las actuaciones, que responden a las demandas trasladadas por los vecinos y vecinas del barrio, tienen un carácter transversal y obedecen a los objetivos definidos en el Plan de Acción Local de Agenda Urbana de Gijón.