Europa deniega a Gijón los fondos para el Plan Cimavilla 2030
El Ayuntamiento mantiene los plazos y la financiación prevista para el proyecto y presentará alegaciones a la resolución provisional de los fondos FEDER
Gijón
Viernes, 3 de octubre 2025, 12:51
Europa ha denegado los fondos FEDER para el Plan de Actuación Integrado (PAI) Cimavilla 2030. El Ayuntamiento aspiraba a lograr ayudas europeas por un ... importe de 12 millones, que se destinarían a casi una treintena de actuaciones, de un total que supera el centenar y cuyo presupuesto total asciende a 25,6 millones de euros y que se prolongarán hasta finales de 2029.
El Ayuntamiento, a través de una nota de prensa, ha anunciado que, pese a no haber obtenido estos fondos, mantiene los plazos y la financiación prevista para el proyecto 'Cimavilla 2030', así como que va a presentar alegaciones a la resolución provisional de los fondos FEDER.
«Como habíamos garantizado a los vecinos, el compromiso no varía», afirmó Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad. «Este Ayuntamiento tiene capacidad sobrada para invertir 24 millones de euros en el barrio alto durante los próximos cinco años», aseveró.
El Ayuntamiento también recuerda que 'Cimavilla 2030' incluye 126 actuaciones en materia de Infraestructuras, Medio Ambiente y EMULSA, Hacienda, Servicios Sociales y EMVISA, Tráfico y EMTUSA, Cultura y Alcaldía, contempla 8 líneas de actuación. Todas las actuaciones, que responden a las demandas trasladadas por los vecinos y vecinas del barrio, tienen un carácter transversal y obedecen a los objetivos definidos en el Plan de Acción Local de Agenda Urbana de Gijón.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión