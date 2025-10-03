El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Panorámica aérea del barrio de Cimavilla. E. C.

Europa deniega a Gijón los fondos para el Plan Cimavilla 2030

El Ayuntamiento mantiene los plazos y la financiación prevista para el proyecto y presentará alegaciones a la resolución provisional de los fondos FEDER

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:51

Comenta

Europa ha denegado los fondos FEDER para el Plan de Actuación Integrado (PAI) Cimavilla 2030. El Ayuntamiento aspiraba a lograr ayudas europeas por un ... importe de 12 millones, que se destinarían a casi una treintena de actuaciones, de un total que supera el centenar y cuyo presupuesto total asciende a 25,6 millones de euros y que se prolongarán hasta finales de 2029.

